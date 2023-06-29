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Все будут думать, что это грибы: овощную закуску по этому рецепту хоть на праздничный стол подавай

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такая закуска из баклажан получится со вкусом грибов
Такая закуска из баклажан получится со вкусом грибов. Фото poradnica.com.ua

Гости обязательно заинтересуются рецептом этой закуски

Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, а также делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.

Сегодня мы по рецепту "Порадниці" приготовим необычную закуску. Когда вы подадите ее на стол, гости подумают, что блюдо из грибов. И ошибутся – на самом деле блюдо из баклажан. Берите продукты и удивляйте близких и друзей удивительными блюдами!

Как приготовить овощную закуску из баклажан

Ингредиенты:

  • 2 больших баклажана;
  • 3 яйца;
  • 2 средние луковицы;
  • масло;
  • несколько веточек петрушки;
  • чайная ложка соли;
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;
  • 4 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с солью и перцем.
  2. Баклажаны почистить, порезать большими кубиками (около 3х3 см). Переложить баклажаны в яйца, перемешать и оставить на 1,5 часа.
  3. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Баклажаны переложить в сковородку с хорошо разогретым маслом, вылить туда яйца с выделившимся соком. Смесь жарить на среднем огне до румяной корочки.
  4. Когда баклажаны зарумянятся, добавить жареный лук, перемешать.
  5. В конце приготовления добавить порезанную петрушку и измельченный чеснок, перемешать и сразу снять с огня.

Из баклажан можно приготовить отличные овощные котлеты. Только возьмите много синеньких для такого вкусного рецепта!

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