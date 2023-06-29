Все будут думать, что это грибы: овощную закуску по этому рецепту хоть на праздничный стол подавай

Гости обязательно заинтересуются рецептом этой закуски

Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, а также делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.

Сегодня мы по рецепту "Порадниці" приготовим необычную закуску. Когда вы подадите ее на стол, гости подумают, что блюдо из грибов. И ошибутся – на самом деле блюдо из баклажан. Берите продукты и удивляйте близких и друзей удивительными блюдами!

Как приготовить овощную закуску из баклажан

Ингредиенты:

2 больших баклажана;

3 яйца;

2 средние луковицы;

масло;

несколько веточек петрушки;

чайная ложка соли;

0,5 ч. л. черного молотого перца;

4 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Взбить яйца с солью и перцем. Баклажаны почистить, порезать большими кубиками (около 3х3 см). Переложить баклажаны в яйца, перемешать и оставить на 1,5 часа. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Баклажаны переложить в сковородку с хорошо разогретым маслом, вылить туда яйца с выделившимся соком. Смесь жарить на среднем огне до румяной корочки. Когда баклажаны зарумянятся, добавить жареный лук, перемешать. В конце приготовления добавить порезанную петрушку и измельченный чеснок, перемешать и сразу снять с огня.

Из баклажан можно приготовить отличные овощные котлеты. Только возьмите много синеньких для такого вкусного рецепта!