Все будут думать, что это грибы: овощную закуску по этому рецепту хоть на праздничный стол подавай
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Гости обязательно заинтересуются рецептом этой закуски
Один из самых простых в приготовлении овощей – баклажан. Его можно вкусно запекать, солить, делать салаты, готовить на мангале, а также делать вкусную икру на зиму. Еще их квасят и делают острые соусы, а также консервируют со специями и чесноком.
Сегодня мы по рецепту "Порадниці" приготовим необычную закуску. Когда вы подадите ее на стол, гости подумают, что блюдо из грибов. И ошибутся – на самом деле блюдо из баклажан. Берите продукты и удивляйте близких и друзей удивительными блюдами!
Как приготовить овощную закуску из баклажан
Ингредиенты:
- 2 больших баклажана;
- 3 яйца;
- 2 средние луковицы;
- масло;
- несколько веточек петрушки;
- чайная ложка соли;
- 0,5 ч. л. черного молотого перца;
- 4 зубчика чеснока.
Способ приготовления:
- Взбить яйца с солью и перцем.
- Баклажаны почистить, порезать большими кубиками (около 3х3 см). Переложить баклажаны в яйца, перемешать и оставить на 1,5 часа.
- Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета. Баклажаны переложить в сковородку с хорошо разогретым маслом, вылить туда яйца с выделившимся соком. Смесь жарить на среднем огне до румяной корочки.
- Когда баклажаны зарумянятся, добавить жареный лук, перемешать.
- В конце приготовления добавить порезанную петрушку и измельченный чеснок, перемешать и сразу снять с огня.
Из баклажан можно приготовить отличные овощные котлеты. Только возьмите много синеньких для такого вкусного рецепта!