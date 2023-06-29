Усі думатимуть, що це гриби: овочеву закуску за цим рецептом хоч на святковий стіл подавай
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гості обов’язково зацікавляться рецептом цієї закуски
Один із найпростіших у приготуванні овочів – баклажан. Його можна смачно запікати, солити, робити салати, готувати на мангалі, а також робити смачну ікру на зиму. Ще їх квасять і роблять гострі соуси, а також консервують зі спеціями та часником.
Сьогодні ми за рецептом "Порадниці" приготуємо незвичайну закуску. Коли ви подасте її на стіл, гості подумають, що блюдо з грибів. І помиляться – насправді блюдо з баклажанів. Беріть продукти та дивуйте близьких та друзів дивовижними стравами!
Як приготувати овочеву закуску з баклажанів.
Інгредієнти:
- 2 великі баклажани;
- 3 яйця;
- 2 середні цибулини;
- масло;
- кілька гілочок петрушки;
- чайна ложка солі;
- 0,5 ч. л. чорного меленого перцю;
- 4 зубчики часнику.
Спосіб приготування:
- Збити яйця із сіллю та перцем.
- Баклажани почистити, нарізати великими кубиками (близько 3х3 см). Перекласти баклажани у яйця, перемішати і залишити на 1,5 години.
- Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору. Баклажани перекласти в сковорідку з добре розігрітим маслом, вилити туди яйця з соком, що виділився. Суміш смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.
- Коли баклажани зарум’яняться, додати смажену цибулю, перемішати.
- В кінці приготування додати порізану петрушку та подрібнений часник, перемішати і одразу зняти з вогню.
З баклажанів можна приготувати відмінні овочеві котлети. Тільки візьміть багато синеньких для такого смачного рецепту!