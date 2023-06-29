Усі думатимуть, що це гриби: овочеву закуску за цим рецептом хоч на святковий стіл подавай

Гості обов’язково зацікавляться рецептом цієї закуски

Один із найпростіших у приготуванні овочів – баклажан. Його можна смачно запікати, солити, робити салати, готувати на мангалі, а також робити смачну ікру на зиму. Ще їх квасять і роблять гострі соуси, а також консервують зі спеціями та часником.

Сьогодні ми за рецептом "Порадниці" приготуємо незвичайну закуску. Коли ви подасте її на стіл, гості подумають, що блюдо з грибів. І помиляться – насправді блюдо з баклажанів. Беріть продукти та дивуйте близьких та друзів дивовижними стравами!

Як приготувати овочеву закуску з баклажанів.

Інгредієнти:

2 великі баклажани;

3 яйця;

2 середні цибулини;

масло;

кілька гілочок петрушки;

чайна ложка солі;

0,5 ч. л. чорного меленого перцю;

4 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

Збити яйця із сіллю та перцем. Баклажани почистити, нарізати великими кубиками (близько 3х3 см). Перекласти баклажани у яйця, перемішати і залишити на 1,5 години. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору. Баклажани перекласти в сковорідку з добре розігрітим маслом, вилити туди яйця з соком, що виділився. Суміш смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки. Коли баклажани зарум’яняться, додати смажену цибулю, перемішати. В кінці приготування додати порізану петрушку та подрібнений часник, перемішати і одразу зняти з вогню.

З баклажанів можна приготувати відмінні овочеві котлети. Тільки візьміть багато синеньких для такого смачного рецепту!