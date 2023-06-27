Больше никогда не будете есть кабачковую: сногсшибательный рецепт баклажанной икры
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Готовим про запас!
Баклажанная икра – это невероятно вкусная, ароматная и полезная закуска. Она актуальна не только в летний период. Особый вкус и пользу она приобретает именно в зимний период, когда витаминов в организме гораздо меньше.
Это блюдо по рецепту "Порадниці" является идеальным вариантом закуски на зиму. Холодными зимними вечерами она будет напоминать вам о лете и пополнит ваш организм витаминами.
Как приготовить икру из баклажанов
Ингредиенты:
- 3 кг баклажанов;
- 300 г болгарского перца;
- 300 г лука репчатого;
- 300 г помидоров;
- зелень петрушки и укропа;
- 15 зубчиков чеснока;
- 120 мл масла;
- 5 ст. л. сахара;
- соль и черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны вымыть, выложить на противень и проткнуть кожицу в нескольких местах вилкой или острым ножом. Запекать в нагретой до 200 градусов духовке до готовности около получаса.
- Запеченные баклажаны слегка остудить и снять с них кожицу. Мякоть порезать ножом.
- Лук почистить и мелко нарезать. Перец вымыть, удалить семечки и порезать маленькими кубиками. С помидоров снять кожицу и натереть на большой терке или измельчить в блендере.
- В сковороде с толстыми стенками разогреть масло, выложить лук и обжарить до золотистого цвета. Постепенно добавлять перец, помидоры и баклажаны. Перемешать и тушить еще 5-7 мин.
- Чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. К овощам добавить чеснок, зелень, соль, чуть-чуть сахара, молотый перец. Все перемешать и тушить 7 минут.
- Банки и крышки простерилизовать.
- Разложить горячую икру по банкам, накрыть крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой, довести до кипения и стерилизовать: поллитровые банки – полчаса, литровые – час.
- Банки закрутить, перевернуть, хорошо укутать до охлаждения и хранить в прохладном месте.
Великолепная закуска из баклажанов готова! Также икру можно подавать в качестве гарнира с любимыми мясными блюдами.