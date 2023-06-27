Больше никогда не будете есть кабачковую: сногсшибательный рецепт баклажанной икры

Готовим про запас!

Баклажанная икра – это невероятно вкусная, ароматная и полезная закуска. Она актуальна не только в летний период. Особый вкус и пользу она приобретает именно в зимний период, когда витаминов в организме гораздо меньше.

Это блюдо по рецепту "Порадниці" является идеальным вариантом закуски на зиму. Холодными зимними вечерами она будет напоминать вам о лете и пополнит ваш организм витаминами.

Как приготовить икру из баклажанов

Ингредиенты:

3 кг баклажанов;

300 г болгарского перца;

300 г лука репчатого;

300 г помидоров;

зелень петрушки и укропа;

15 зубчиков чеснока;

120 мл масла;

5 ст. л. сахара;

соль и черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны вымыть, выложить на противень и проткнуть кожицу в нескольких местах вилкой или острым ножом. Запекать в нагретой до 200 градусов духовке до готовности около получаса. Запеченные баклажаны слегка остудить и снять с них кожицу. Мякоть порезать ножом. Лук почистить и мелко нарезать. Перец вымыть, удалить семечки и порезать маленькими кубиками. С помидоров снять кожицу и натереть на большой терке или измельчить в блендере. В сковороде с толстыми стенками разогреть масло, выложить лук и обжарить до золотистого цвета. Постепенно добавлять перец, помидоры и баклажаны. Перемешать и тушить еще 5-7 мин. Чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень вымыть, обсушить и измельчить. К овощам добавить чеснок, зелень, соль, чуть-чуть сахара, молотый перец. Все перемешать и тушить 7 минут. Банки и крышки простерилизовать. Разложить горячую икру по банкам, накрыть крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой, довести до кипения и стерилизовать: поллитровые банки – полчаса, литровые – час. Банки закрутить, перевернуть, хорошо укутать до охлаждения и хранить в прохладном месте.

Великолепная закуска из баклажанов готова! Также икру можно подавать в качестве гарнира с любимыми мясными блюдами.