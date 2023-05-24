С дымком будто с костра: необычный рецепт запеченных баклажанов

Блюдо с дымком можно приготовить даже не выезжая на природу

Сезон свежих овощей начат. И одна из самых простых технологий их приготовления – это запекание.

Конечно, лучше это сделать на открытом огне, чтобы можно было почувствовать запах дымка. Но не всегда есть возможность уехать на природу, чтобы развести огонь, пожарить любимый шашлык и запечь на костре овощи. Именно поэтому это можно сделать прямо дома. "Цесмак" предлагает запечь баклажаны прямо на газовой плите. Вкус таких печеных овощей вы не отличите от запеченных на костре.

Как запечь баклажаны с дымком дома

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан – 2 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

базилик, кинза – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте и высушите баклажаны. Каждый из них плотно заверните в фольгу в несколько слоев. Уложите овощи плиту, на открытый огонь и, иногда переворачивая, готовьте к мягкости около 15 минут. Снимите фольгу, отрежьте от баклажанов плодоножки и очистите их от кожуры. Выложите овощи на тарелку и слегка разомните. Украсьте зеленью, посолите и сбрызните оливковым маслом.

Кстати, из баклажана, яйца и сосиски можно приготовить вкуснейшую закуску. Попробуйте — и вы не пожалеете