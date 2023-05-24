З димком наче з багаття: незвичайний рецепт запечених баклажанів

Страву з димком можна приготувати навіть не виїжджаючи на природу

Сезон свіжих овочів розпочато. І одна з найпростіших технологій їхнього приготування – це запікання.

Звичайно, краще це зробити на відкритому вогні, щоб можна було відчути запах димку. Але не завжди є можливість поїхати на природу, щоб розвести вогонь, посмажити улюблений шашлик та запекти на багатті овочі. Саме тому це можна зробити прямо вдома. "Цесмак" пропонує запекти баклажани прямо на газовій плиті. Смак таких печених овочів ви не відрізните від запечених на багатті.

Як запекти баклажани з димком будинку

Інгредієнти на 4 порції:

баклажан — 2 шт.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

базилік, кінза – на свій смак.

Спосіб приготування:

Вимийте та висушіть баклажани. Кожен із них щільно загорніть у фольгу в кілька шарів. Укладіть овочі плиту на відкритий вогонь і, іноді перевертаючи, готуйте до м’якості близько 15 хвилин. Зніміть фольгу, відріжте від баклажанів плодоніжки та очистьте їх від шкірки. Викладіть овочі на тарілку і трохи розімніть. Прикрасьте зеленню, посоліть і збризкайте оливковою олією.

До речі, з баклажана, яйця та сосиски можна приготувати смачну закуску. Спробуйте — і ви не пошкодуєте