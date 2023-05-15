Ніяких нітратів: поради фахівців, як правильно вибрати ранні овочі та фрукти

Вашої мети — мінімум нітратів — буде досягнуто з цими порадами

Перші в сезоні овочі, фрукти та зелень на прилавках ринків та магазинів. Але купуючи першу полуницю або пучок зелені, слід пам’ятати про потенційну небезпеку, яку вони можуть містити – це нітрати та пестициди.

Як правильно вибрати овочі та фрукти з мінімальною кількістю нітратів, розповімо разом із Держспоживслужбою в Івано-Франківській області. Завдяки порадам ви будете впевнені у вибраних продуктах.

Як вибрати овочі та фрукти з мінімальною кількістю нітратів

Вирощена у парниках продукція містить у 2-3 рази більше нітратів. Зі свіжими овочами в організм людини потрапляє від 40 до 80% добової дози нітратів. Найбільш схильні до накопичення азотистих сполук капуста, редиска, зелена цибуля і кріп.

Для того щоб ранні овочі та фрукти принесли максимум користі і не нашкодили організму, необхідно дотримуватися простих правил щодо вибору та приготування продукції:

Не вибирайте великі плоди, тому що це одна із візуальних ознак наявності в ньому стимулювальних речовин.

Вся зелень (кріп, шпинат, петрушка) та огірки мають бути темно-зеленого кольору; обріз коренів зелені має бути свіжим, а огірки – твердими та з тонкою шкіркою.

Рання капуста безпечніша, коли не дуже тверда, з яскраво-зеленим блискучим листям і свіжим обрізом. Плоди редиски повинні бути не дуже великими, але твердими та рівномірно забарвленими, без темних та жовтих плям. При виборі болгарського перцю звертайте увагу на філіжанку — вона повинна бути зеленою і мати свіжий вигляд.

Найбільше нітратів – у серцевині чи качані плоду. Тому жорсткі ребра капусти, розташовані біля качана, краще не вживати. Обов’язково видаляйте жовту серцевину із червоного помідора.

У домашніх умовах можна трохи знизити шкідливий вміст нітратів. Головне правило – перед вживанням та приготуванням ретельно мийте полуницю, черешню, овочі, видаляйте пошкоджені та зелені частини (картопля, морква), а також замочіть їх на 15-20 хвилин у холодній воді, злийте воду та замочіть ще раз.

В огірках та редисах бажано очищати шкірку, зрізати плодоніжки та хвостики мінімум сантиметр з обох боків. Те саме стосується і ранньої моркви, буряків. Стебла зелені (петрушка, кріп і т.п.) накопичують більше нітратів, ніж гілочки, тому краще їх не вживати.

Овочі, які не піддаєте термообробці — огірки, помідори, капуста, зелень — перед вживанням оббризкайте лимонним або гранатовим соком: їхня кислота має властивість знешкоджувати нітрати. Нітросполуки в шлунку перетворюються на небезпечні лише під впливом нітробактерій, а лимонна кислота швидко заблокує їхнє розмноження.

При тепловій обробці рівень нітратів знижується на 60-80%, але відвар із ранніх овочів необхідно злити відразу після варіння, а потім уже солити овочі.

Не варто тримати овочі довго навіть у холодильнику, адже при зміні температури та тривалому зберіганні нітрати швидко перетворюються на нітрити.

Салати краще готувати на один раз і не зберігати нарізані овочі в холодильнику.

Перед приготуванням "молодого" борщу овочі слід спочатку проварити у невеликій кількості води та злити її, а вже на свіжому – готувати страву.

Позбавиться нітратів у фруктах і зелені вам допоможе один інгредієнт. Очистьте їх від шкідливих речовин!