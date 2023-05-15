Рус

Ніяких нітратів: поради фахівців, як правильно вибрати ранні овочі та фрукти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Улюблені овочі та фрукти мають бути нешкідливими
Улюблені овочі та фрукти мають бути нешкідливими. Фото infoindustria.com.ua

Вашої мети — мінімум нітратів — буде досягнуто з цими порадами

Перші в сезоні овочі, фрукти та зелень на прилавках ринків та магазинів. Але купуючи першу полуницю або пучок зелені, слід пам’ятати про потенційну небезпеку, яку вони можуть містити – це нітрати та пестициди.

Як правильно вибрати овочі та фрукти з мінімальною кількістю нітратів, розповімо разом із Держспоживслужбою в Івано-Франківській області. Завдяки порадам ви будете впевнені у вибраних продуктах.

Як вибрати овочі та фрукти з мінімальною кількістю нітратів

Вирощена у парниках продукція містить у 2-3 рази більше нітратів. Зі свіжими овочами в організм людини потрапляє від 40 до 80% добової дози нітратів. Найбільш схильні до накопичення азотистих сполук капуста, редиска, зелена цибуля і кріп.

Для того щоб ранні овочі та фрукти принесли максимум користі і не нашкодили організму, необхідно дотримуватися простих правил щодо вибору та приготування продукції:

  • Не вибирайте великі плоди, тому що це одна із візуальних ознак наявності в ньому стимулювальних речовин.
  • Вся зелень (кріп, шпинат, петрушка) та огірки мають бути темно-зеленого кольору; обріз коренів зелені має бути свіжим, а огірки – твердими та з тонкою шкіркою.
  • Рання капуста безпечніша, коли не дуже тверда, з яскраво-зеленим блискучим листям і свіжим обрізом. Плоди редиски повинні бути не дуже великими, але твердими та рівномірно забарвленими, без темних та жовтих плям. При виборі болгарського перцю звертайте увагу на філіжанку — вона повинна бути зеленою і мати свіжий вигляд.
  • Найбільше нітратів – у серцевині чи качані плоду. Тому жорсткі ребра капусти, розташовані біля качана, краще не вживати. Обов’язково видаляйте жовту серцевину із червоного помідора.
  • У домашніх умовах можна трохи знизити шкідливий вміст нітратів. Головне правило – перед вживанням та приготуванням ретельно мийте полуницю, черешню, овочі, видаляйте пошкоджені та зелені частини (картопля, морква), а також замочіть їх на 15-20 хвилин у холодній воді, злийте воду та замочіть ще раз.
  • В огірках та редисах бажано очищати шкірку, зрізати плодоніжки та хвостики мінімум сантиметр з обох боків. Те саме стосується і ранньої моркви, буряків. Стебла зелені (петрушка, кріп і т.п.) накопичують більше нітратів, ніж гілочки, тому краще їх не вживати.
  • Овочі, які не піддаєте термообробці — огірки, помідори, капуста, зелень — перед вживанням оббризкайте лимонним або гранатовим соком: їхня кислота має властивість знешкоджувати нітрати. Нітросполуки в шлунку перетворюються на небезпечні лише під впливом нітробактерій, а лимонна кислота швидко заблокує їхнє розмноження.
  • При тепловій обробці рівень нітратів знижується на 60-80%, але відвар із ранніх овочів необхідно злити відразу після варіння, а потім уже солити овочі.
  • Не варто тримати овочі довго навіть у холодильнику, адже при зміні температури та тривалому зберіганні нітрати швидко перетворюються на нітрити.
  • Салати краще готувати на один раз і не зберігати нарізані овочі в холодильнику.
  • Перед приготуванням "молодого" борщу овочі слід спочатку проварити у невеликій кількості води та злити її, а вже на свіжому – готувати страву.

Позбавиться нітратів у фруктах і зелені вам допоможе один інгредієнт. Очистьте їх від шкідливих речовин!

Теги:
#Нітрати #Фрукти #Зелень #Лайфхак