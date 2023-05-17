Чому шашлик не вдається: врахуйте ці поради, і ваше м’ясо завжди буде кращим, ніж у ресторані

Це стосується власне підготовки до смаження

Гарний маринад для шашлику — це ще не все. Розповідаємо про неочевидні причини, з якими шашлик може не вдатися.

В основному це стосується власне підготовки до смаження. Це і вибір м’яса, і маринування, і навіть дрова, на яких готується страва. Секретами поділились на Ukr.Media.

Увага до вибору м'яса

Найкраще, якщо для приготування шашлику вам трапиться м'ясо молодих тварин. Воно обов’язково повинно бути ще й свіжим.

Заморожений варіант не годиться — такий шашлик буде жорстким і позбавленим смаку. Цим може грішити і готовий замаринований шашлик.

Маринад

Чим краще маринувати м'ясо для шашлику, вирішите самі. Головна умова — маринуємо не менше двох годин. А загалом, чим довше м'ясо лежить в маринаді, тим м'якше воно буде. Процес маринування може тривати до доби і повинен відбуватися в холодильнику. Також чим більші за розміром шматки м'яса для смаження, тим довше вони повинні знаходитися в маринаді.

Правильні дрова

Для шашлику краще використовувати дрова листяних порід дерев. Особливо смачно виходить з фруктовими — з гілок яблуні, вишні або груші.

Головні правила приготування шашлику

Таке вугілля надає м'ясу неповторного фруктового аромату. А ось хвоя для приготування шашлику не годиться зовсім.

Підготовка до смаження

Зазвичай всі пропускають цей етап, або й зовсім не знають про нього. І даремно. Який би ви не вибрали спосіб приготування шашлику, він повинен бути неодмінно швидким, тобто на сильному жарі. Лише тоді м'ясо буде ніжним і соковитим. Також не забудьте попередньо прогріти решітку або шампури не менше 5 хвилин.

Процес смаження

Готувати шашлик потрібно над розпеченим вугіллям. Не млжна допускати полум’я — м’ясо одразу підгорить. Шампури з нанизаним шашликом завжди перевертають і стежать, щоб не було пригорання м'яса. Шашлик під час смаження окроплюють маринадом, пивом, або й просто водою.

Також перш ніж подати готовий шашлик до столу, йому потрібно дати "відпочити" 3-5 хвилин. І можна подавати — традиційно на лаваші, з салатами та соусами, наприклад, сирним.