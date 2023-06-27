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Більше ніколи не будете їсти кабачкову: неперевершений рецепт баклажанної ікри

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Баклажанна ікра — джерело вітамінів
Баклажанна ікра — джерело вітамінів. Фото poradnica.com.ua

Готуємо про запас!

Баклажанна ікра — це неймовірно смачна, ароматна та корисна закуска. Вона смакує не лише у літній період. Особливого смаку і користі вона набуває саме в зимовий період, коли вітамінів в організмі набагато менше.

Ця страва за рецептом "Порадниці" є ідеальним варіантом закуски на зиму. Холодними зимовими вечорами вона нагадуватиме вам про літо і поповнить ваш організм вітамінами.

Як приготувати ікру з баклажанів

Інгредієнти:

  • 3 кг баклажанів;
  • 300 г болгарського перцю;
  • 300 г цибулі ріпчастої;
  • 300 г помідорів;
  • зелень петрушки та кропу;
  • 15 зубчиків часнику;
  • 120 мл олії;
  • 5 ст. л. цукру;
  • сіль та чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани вимити, викласти на деко і проткнути шкірку в кількох місцях вилкою або гострим ножем. Запікати в нагрітій до 200 градусів духовці до готовності близько півгодини.
  2. Запечені баклажани злегка остудити та зняти з них шкірку. М’якуш порізати ножем.
  3. Цибулю почистити та дрібно нарізати. Перець вимити, видалити насіння і нарізати маленькими кубиками. З помідорів зняти шкірку і натерти на тертці або подрібнити в блендері.
  4. У сковороді з товстими стінками розігріти масло, викласти цибулю та обсмажити до золотистого кольору. Поступово додавати перець, помідори та баклажани. Перемішати та тушкувати ще 5-7 хв.
  5. Часник очистити та дрібно нарізати. Зелень вимити, обсушити та подрібнити. До овочів додати часник, зелень, сіль, цукор, мелений перець. Все перемішати та тушкувати 7 хвилин.
  6. Банки та кришки простерилізувати.
  7. Розкласти гарячу ікру по банках, накрити кришками, поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння і стерилізувати: півлітрові банки півгодини, літрові — годину.
  8. Банки закрутити, перевернути, добре укутати до охолодження та зберігати у прохолодному місці.

Чудова закуска з баклажанів готова! Також ікру можна подавати як гарнір з улюбленими м’ясними стравами.

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