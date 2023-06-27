Більше ніколи не будете їсти кабачкову: неперевершений рецепт баклажанної ікри
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Готуємо про запас!
Баклажанна ікра — це неймовірно смачна, ароматна та корисна закуска. Вона смакує не лише у літній період. Особливого смаку і користі вона набуває саме в зимовий період, коли вітамінів в організмі набагато менше.
Ця страва за рецептом "Порадниці" є ідеальним варіантом закуски на зиму. Холодними зимовими вечорами вона нагадуватиме вам про літо і поповнить ваш організм вітамінами.
Як приготувати ікру з баклажанів
Інгредієнти:
- 3 кг баклажанів;
- 300 г болгарського перцю;
- 300 г цибулі ріпчастої;
- 300 г помідорів;
- зелень петрушки та кропу;
- 15 зубчиків часнику;
- 120 мл олії;
- 5 ст. л. цукру;
- сіль та чорний мелений перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Баклажани вимити, викласти на деко і проткнути шкірку в кількох місцях вилкою або гострим ножем. Запікати в нагрітій до 200 градусів духовці до готовності близько півгодини.
- Запечені баклажани злегка остудити та зняти з них шкірку. М’якуш порізати ножем.
- Цибулю почистити та дрібно нарізати. Перець вимити, видалити насіння і нарізати маленькими кубиками. З помідорів зняти шкірку і натерти на тертці або подрібнити в блендері.
- У сковороді з товстими стінками розігріти масло, викласти цибулю та обсмажити до золотистого кольору. Поступово додавати перець, помідори та баклажани. Перемішати та тушкувати ще 5-7 хв.
- Часник очистити та дрібно нарізати. Зелень вимити, обсушити та подрібнити. До овочів додати часник, зелень, сіль, цукор, мелений перець. Все перемішати та тушкувати 7 хвилин.
- Банки та кришки простерилізувати.
- Розкласти гарячу ікру по банках, накрити кришками, поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння і стерилізувати: півлітрові банки півгодини, літрові — годину.
- Банки закрутити, перевернути, добре укутати до охолодження та зберігати у прохолодному місці.
Чудова закуска з баклажанів готова! Також ікру можна подавати як гарнір з улюбленими м’ясними стравами.