Більше ніколи не будете їсти кабачкову: неперевершений рецепт баклажанної ікри

Готуємо про запас!

Баклажанна ікра — це неймовірно смачна, ароматна та корисна закуска. Вона смакує не лише у літній період. Особливого смаку і користі вона набуває саме в зимовий період, коли вітамінів в організмі набагато менше.

Ця страва за рецептом "Порадниці" є ідеальним варіантом закуски на зиму. Холодними зимовими вечорами вона нагадуватиме вам про літо і поповнить ваш організм вітамінами.

Як приготувати ікру з баклажанів

Інгредієнти:

3 кг баклажанів;

300 г болгарського перцю;

300 г цибулі ріпчастої;

300 г помідорів;

зелень петрушки та кропу;

15 зубчиків часнику;

120 мл олії;

5 ст. л. цукру;

сіль та чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Баклажани вимити, викласти на деко і проткнути шкірку в кількох місцях вилкою або гострим ножем. Запікати в нагрітій до 200 градусів духовці до готовності близько півгодини. Запечені баклажани злегка остудити та зняти з них шкірку. М’якуш порізати ножем. Цибулю почистити та дрібно нарізати. Перець вимити, видалити насіння і нарізати маленькими кубиками. З помідорів зняти шкірку і натерти на тертці або подрібнити в блендері. У сковороді з товстими стінками розігріти масло, викласти цибулю та обсмажити до золотистого кольору. Поступово додавати перець, помідори та баклажани. Перемішати та тушкувати ще 5-7 хв. Часник очистити та дрібно нарізати. Зелень вимити, обсушити та подрібнити. До овочів додати часник, зелень, сіль, цукор, мелений перець. Все перемішати та тушкувати 7 хвилин. Банки та кришки простерилізувати. Розкласти гарячу ікру по банках, накрити кришками, поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння і стерилізувати: півлітрові банки півгодини, літрові — годину. Банки закрутити, перевернути, добре укутати до охолодження та зберігати у прохолодному місці.

Чудова закуска з баклажанів готова! Також ікру можна подавати як гарнір з улюбленими м’ясними стравами.