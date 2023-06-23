Так люблять їсти м’ясо наші сусіди: рецепт фаршированої курки по-польськи "із родзинкою"

Ви тільки уявіть аромат з вашої квартири, коли ви готуватимете цю страву

Яка страва краще прикрасить стіл, ніж ароматна курка І готувати одне задоволення, і всім подобається ніжне м’ясо птиці.

Курка по-польському за рецептом Shuba — страва дуже незвичайна. Начиняти ми її будемо сухофруктами та одним вельми незвичайним інгредієнтом – печінкою. Намагайтеся не вхопити шматочок до подачі страви на стіл!

Як приготувати запечену курку по-польськи

Інгредієнти на 6 порцій:

курка — 1.5 кг;

родзинки — 50 г;

вишня сушена — 20 г;

інжир сушений — 20 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

молоко — 60 мл;

яйця курячі — 2 шт.;

печінка куряча — 200 г;

масло вершкове — 80 г;

сіль, перець чорний мелений, приправа до курки, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку помийте, обсушіть, натріть сіллю та перцем. Родзинки, вишню та інжир замочіть у теплій воді на 10 хвилин. Потім інжир наріжте шматочками. Панірувальні сухарі залийте гарячим молоком, залиште на кілька хвилин. Додайте жовтки, половину вершкового масла і перемішайте. Курячу печінку помийте і дрібно наріжте. Змішайте панірувальні сухарі, печінку, сухофрукти, подрібнену зелень та збиті білки. Додайте сіль, перець, спеції та добре перемішайте. Підготовленим фаршем начиніть курку, зашийте або заколіть зубочистками отвір. Покладіть у форму для запікання і змастіть рештою олії. Запікайте в духовці до 200°C 20 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і запікайте ще 70 хвилин, поливаючи соком, що утворився.

До речі, покупну курку можна обробити таким чином, щоб усунути з м’яса антибіотики. З порадами "Телеграфа" ви не хвилюватиметеся за якість своїх м’ясних страв.