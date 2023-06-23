Так люблять їсти м’ясо наші сусіди: рецепт фаршированої курки по-польськи "із родзинкою"
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Ви тільки уявіть аромат з вашої квартири, коли ви готуватимете цю страву
Яка страва краще прикрасить стіл, ніж ароматна курка І готувати одне задоволення, і всім подобається ніжне м’ясо птиці.
Курка по-польському за рецептом Shuba — страва дуже незвичайна. Начиняти ми її будемо сухофруктами та одним вельми незвичайним інгредієнтом – печінкою. Намагайтеся не вхопити шматочок до подачі страви на стіл!
Як приготувати запечену курку по-польськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- курка — 1.5 кг;
- родзинки — 50 г;
- вишня сушена — 20 г;
- інжир сушений — 20 г;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- молоко — 60 мл;
- яйця курячі — 2 шт.;
- печінка куряча — 200 г;
- масло вершкове — 80 г;
- сіль, перець чорний мелений, приправа до курки, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку помийте, обсушіть, натріть сіллю та перцем. Родзинки, вишню та інжир замочіть у теплій воді на 10 хвилин. Потім інжир наріжте шматочками.
- Панірувальні сухарі залийте гарячим молоком, залиште на кілька хвилин. Додайте жовтки, половину вершкового масла і перемішайте.
- Курячу печінку помийте і дрібно наріжте. Змішайте панірувальні сухарі, печінку, сухофрукти, подрібнену зелень та збиті білки. Додайте сіль, перець, спеції та добре перемішайте.
- Підготовленим фаршем начиніть курку, зашийте або заколіть зубочистками отвір. Покладіть у форму для запікання і змастіть рештою олії.
- Запікайте в духовці до 200°C 20 хвилин. Потім знизьте температуру до 180°C і запікайте ще 70 хвилин, поливаючи соком, що утворився.
До речі, покупну курку можна обробити таким чином, щоб усунути з м’яса антибіотики. З порадами "Телеграфа" ви не хвилюватиметеся за якість своїх м’ясних страв.