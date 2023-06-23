Так любят есть мясо наши соседи: рецепт фаршированной курицы по-польски "с изюминкой"

Вы только представьте аромат из вашей квартиры, когда вы будете готовить это блюдо

Какое блюдо лучше украсит стол, чем ароматная курица! И готовить одно удовольствие, и всем нравится нежное мясо птицы.

Курица по-польски по рецепту Shuba — блюдо весьма необычное. Начинять мы ее будем сухофруктами и одним весьма необычным ингредиентом — печенью. Постарайтесь не ухватить кусочек до подачи блюда на стол!

Как приготовить запеченную курицу по-польски

Ингредиенты на 6 порций:

курица — 1.5 кг;

изюм — 50 г;

вишня сушеная — 20 г;

инжир сушеный — 20 г;

панировочные сухари — 100 г;

молоко — 60 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

печень куриная — 200 г;

масло сливочное — 80 г;

соль, перец черный молотый, приправа к курице, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу помойте, обсушите, натрите солью и перцем. Изюм, вишню и инжир замочите в теплой воде на 10 минут. Затем инжир нарежьте кусочками. Панировочные сухари залейте горячим молоком, оставьте на несколько минут. Добавьте желтки, половину сливочного масла и перемешайте. Куриную печень помойте и мелко нарежьте. Смешайте панировочные сухари, печень, сухофрукты, измельченную зелень и взбитые белки. Добавьте соль, перец, специи и хорошо перемешайте. Подготовленным фаршем начините курицу, зашейте или заколите зубочистками отверстие. Положите в форму для запекания и смажьте остальным маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Затем снизьте температуру до 180°C и запекайте еще 70 минут, поливая образовавшимся соком.

Кстати, покупную курицу можно разделать таким образом, чтобы убрать из мяса антибиотики. С советами "Телеграфа" вы не будете переживать за качество своих мясных блюд.