Так любят есть мясо наши соседи: рецепт фаршированной курицы по-польски "с изюминкой"
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Вы только представьте аромат из вашей квартиры, когда вы будете готовить это блюдо
Какое блюдо лучше украсит стол, чем ароматная курица! И готовить одно удовольствие, и всем нравится нежное мясо птицы.
Курица по-польски по рецепту Shuba — блюдо весьма необычное. Начинять мы ее будем сухофруктами и одним весьма необычным ингредиентом — печенью. Постарайтесь не ухватить кусочек до подачи блюда на стол!
Как приготовить запеченную курицу по-польски
Ингредиенты на 6 порций:
- курица — 1.5 кг;
- изюм — 50 г;
- вишня сушеная — 20 г;
- инжир сушеный — 20 г;
- панировочные сухари — 100 г;
- молоко — 60 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- печень куриная — 200 г;
- масло сливочное — 80 г;
- соль, перец черный молотый, приправа к курице, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу помойте, обсушите, натрите солью и перцем. Изюм, вишню и инжир замочите в теплой воде на 10 минут. Затем инжир нарежьте кусочками.
- Панировочные сухари залейте горячим молоком, оставьте на несколько минут. Добавьте желтки, половину сливочного масла и перемешайте.
- Куриную печень помойте и мелко нарежьте. Смешайте панировочные сухари, печень, сухофрукты, измельченную зелень и взбитые белки. Добавьте соль, перец, специи и хорошо перемешайте.
- Подготовленным фаршем начините курицу, зашейте или заколите зубочистками отверстие. Положите в форму для запекания и смажьте остальным маслом.
- Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Затем снизьте температуру до 180°C и запекайте еще 70 минут, поливая образовавшимся соком.
Кстати, покупную курицу можно разделать таким образом, чтобы убрать из мяса антибиотики. С советами "Телеграфа" вы не будете переживать за качество своих мясных блюд.