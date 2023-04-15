Як правильно очистити курку, щоб прибрати з м’яса антибіотики: прості поради

З цими порадами ви не хвилюватиметеся за якість м’яса

Найдоступніше і найпопулярніше м’ясо — куряче. З нього готують неймовірну кількість різноманітних страв. А чи замислювалися ви про те, що м’ясо може бути "багато" різними токсинами та антибіотиками?

За допомогою "Погляду" розповімо, як очистити птаха від таких "друзів" у себе на кухні. Безумовно, ці способи не позбавлять м’ясо всіх небажаних добавок, але все ж таки більшість з них піде.

Як прибрати з курячого м’яса антибіотики

При варінні магазинної курки необхідно зливати воду мінімум один раз — саме в бульйоні залишаються всі "сюрпризи". Безумовно, використовувати його не можна – у ньому немає нічого корисного. Якщо ви хочете зробити смачний та корисний суп на курячому бульйоні, то для цього підійде виключно домашня курка.

При запіканні курки в духовці необхідно знімати з неї шкіру — саме у шкірі там збираються всі токсини та хімічні речовини. З цієї причини краще не використовувати внутрішні органи магазинної птиці.

Можна потримати птицю у спеціальному розчині. Для цього необхідно в 1 літрі води розчинити кілька столових ложок солі та сік чверті лимона. Після двох годин у такому маринаді з курки піде максимальна кількість токсинів.

А ось за підозри на велику кількість антибіотиків м’яса на м’ясо необхідно нанести збитий білок і дати йому вбратися. Через півгодини тушку слід опустити в місткість із водою та молоком у рівному співвідношенні.

Тепер з курки можна спокійно приготувати неперевершену тушкованку. Ви точно будете впевнені у її якості.