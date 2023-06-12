Вам навіть не знадобиться молоко: як зробити печінку м’якою

Пом’якшити печінку без молока просто

Страви з печінки смачні, швидкі у приготуванні та підходять як для звичайної вечері, так і для святкового столу. Її можна підсмажити на сковороді, згасити в сметані або ж приготувати в мультиварці — рецептів страв з печінки безліч.

Але печінка завжди потребує ретельної підготовки для того, щоб у вас вийшло смачне та ароматне блюдо. Якщо вона буде оброблена неправильно, то вийде дуже жорсткою та несмачною. Разом із Ukr.Mediа розповімо, як підготувати печінку до приготування.

Як пом’якшити печінку

Більшість господарок відправляють печінку в молоко. Але з цінами на молоко не дуже хочеться його витрачати, та й у деяких є алергія на лактозу.

Виявляється, рішення є. Для того, щоб приготувати м’яку печінку, потрібно її помити, почистити, звільнити від усього зайвого та подрібнити на порційні шматки. Далі необхідно взяти цибулю з розрахунку 1 штука на пів кілограма), нарізати на кільця і змішати з печінкою. Після цього необхідно додати звичайну воду та сховати продукт у холодильник.

Через годину печінку можна буде просушити та розпочати процес смаження. Вийде дуже смачно, а головне – ні краплі молока.

Після спробуйте приготувати печінку в клярі — і здивуйтеся результатом! Небагато часу — і смачний обід готовий.