Такой каши вы еще не пробовали: за эту овсянку душу можно продать

Овсянка не должна обязательно быть сладкой

Даже обычную овсянку можно приготовить так, что она станет шедевром. В общем это характерно для всех круп – мы писали, как вкусно сварить жемчужную кашу.

Каша по этому рецепту будет вариться на воде, как обычно, но с приложениями, которые придадут ей уникальный вкус. "Shuba" предлагает добавить к каше овсянку и пармезан. Для приготовления понадобится нарезанная овсянка – ни в коем случае не быстрого приготовления. Ингредиенты рассчитаны на одну порцию каши.

Ингредиенты:

Овсянка – 3 ст. л

Вода — 230 мл

Сливки 33% — 2 ст. л

Масло сливочное соленое — 20 г

Пармезан тертый – 15 г

Соль, орехи — по вкусу

Способ приготовления:

Овсянку заливаем водой и ставим вариться на слабом огне. Когда закипит, добавляем сливки и соль. Когда каша почти сварилась, добавляем масло и тертый пармезан. После этого держим кашу на очень маленьком огне, помешивая еще 3 минуты.

При подаче добавляем орехи и посыпаем пармезаном. Каша получается очень вкусная и нежная, с насыщенным сырным вкусом. Также мы делились секретным турецким рецептом сочных котлет.