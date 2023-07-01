Такой каши вы еще не пробовали: за эту овсянку душу можно продать
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Овсянка не должна обязательно быть сладкой
Даже обычную овсянку можно приготовить так, что она станет шедевром. В общем это характерно для всех круп – мы писали, как вкусно сварить жемчужную кашу.
Каша по этому рецепту будет вариться на воде, как обычно, но с приложениями, которые придадут ей уникальный вкус. "Shuba" предлагает добавить к каше овсянку и пармезан. Для приготовления понадобится нарезанная овсянка – ни в коем случае не быстрого приготовления. Ингредиенты рассчитаны на одну порцию каши.
Ингредиенты:
- Овсянка – 3 ст. л
- Вода — 230 мл
- Сливки 33% — 2 ст. л
- Масло сливочное соленое — 20 г
- Пармезан тертый – 15 г
- Соль, орехи — по вкусу
Способ приготовления:
- Овсянку заливаем водой и ставим вариться на слабом огне. Когда закипит, добавляем сливки и соль.
- Когда каша почти сварилась, добавляем масло и тертый пармезан. После этого держим кашу на очень маленьком огне, помешивая еще 3 минуты.
При подаче добавляем орехи и посыпаем пармезаном. Каша получается очень вкусная и нежная, с насыщенным сырным вкусом. Также мы делились секретным турецким рецептом сочных котлет.