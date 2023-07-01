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Такой каши вы еще не пробовали: за эту овсянку душу можно продать

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень вкусный завтрак Новость обновлена 01 июня 2023, 15:11
Очень вкусный завтрак. Фото nv.ua

Овсянка не должна обязательно быть сладкой

Даже обычную овсянку можно приготовить так, что она станет шедевром. В общем это характерно для всех круп – мы писали, как вкусно сварить жемчужную кашу.

Каша по этому рецепту будет вариться на воде, как обычно, но с приложениями, которые придадут ей уникальный вкус. "Shuba" предлагает добавить к каше овсянку и пармезан. Для приготовления понадобится нарезанная овсянка – ни в коем случае не быстрого приготовления. Ингредиенты рассчитаны на одну порцию каши.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 3 ст. л
  • Вода — 230 мл
  • Сливки 33% — 2 ст. л
  • Масло сливочное соленое — 20 г
  • Пармезан тертый – 15 г
  • Соль, орехи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Овсянку заливаем водой и ставим вариться на слабом огне. Когда закипит, добавляем сливки и соль.
  2. Когда каша почти сварилась, добавляем масло и тертый пармезан. После этого держим кашу на очень маленьком огне, помешивая еще 3 минуты.

При подаче добавляем орехи и посыпаем пармезаном. Каша получается очень вкусная и нежная, с насыщенным сырным вкусом. Также мы делились секретным турецким рецептом сочных котлет.

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#Рецепт #Овсянка #Пармезан #Сниданок