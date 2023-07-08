Ни грамма мяса: секретный рецепт грибной колбасы

Прекрасную закуску можно приготовить всего за полчаса

Если вы считаете, что вкусную колбасу можно сделать только из мяса, мы готовы с вами поспорить. Необычная колбаса из грибов, сделанная в пластиковой бутылке, раз и навсегда изменит ваше мнение. И скоро ароматная нарезка будет присутствовать на каждом праздничном столе.

Приготовить такую грибную колбасу по рецепту "Це Смак" очень просто – вам нужно лишь поджарить любимые грибы, сложить их в бутылку и залить бульоном. Если же вкус мяса в колбасных изделиях вам принципиален, приготовьте наваристый мясной бульон. Немного специй и зелени – и блюдо готово.

Как приготовить грибную колбасу в бутылке

Ингредиенты на 4 порции:

шампиньоны – 500 г;

вода – 500 мл;

бульонный кубик – 1 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

лавровый лист – 1 шт.;

желатин – 15 г;

подсолнечное масло – 1-2 ст. л.;

кинза – половина пучка;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Растворите бульонный кубик в кипятке. Залейте быстрорастворимый желатин 2 ст. л. бульона. Когда желатин набухнет, распустите его на водяной бане. Нарежьте шампиньоны кубиками и обжарьте на разогретом масле. Когда они сменяют цвет, выдавите чеснок и готовьте еще 1 минуту. Влейте оставшийся бульон, доведите до кипения. Добавьте перец, лавровый лист, убавьте огонь и готовьте 10 минут. Добавьте мелко нарезанную зелень и желатин. Перемешайте и сразу снимите с огня. Перелейте грибную смесь в обрезанную пластиковую бутылку. Когда остынет, оставьте в холодильник до полного застывания.

Перед подачей разрежьте бутылку и достаньте грибную колбасу. Нарежьте ломтиками и подавайте со свежеиспеченным домашним хлебом.