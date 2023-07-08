Ни грамма мяса: секретный рецепт грибной колбасы
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Прекрасную закуску можно приготовить всего за полчаса
Если вы считаете, что вкусную колбасу можно сделать только из мяса, мы готовы с вами поспорить. Необычная колбаса из грибов, сделанная в пластиковой бутылке, раз и навсегда изменит ваше мнение. И скоро ароматная нарезка будет присутствовать на каждом праздничном столе.
Приготовить такую грибную колбасу по рецепту "Це Смак" очень просто – вам нужно лишь поджарить любимые грибы, сложить их в бутылку и залить бульоном. Если же вкус мяса в колбасных изделиях вам принципиален, приготовьте наваристый мясной бульон. Немного специй и зелени – и блюдо готово.
Как приготовить грибную колбасу в бутылке
Ингредиенты на 4 порции:
- шампиньоны – 500 г;
- вода – 500 мл;
- бульонный кубик – 1 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- желатин – 15 г;
- подсолнечное масло – 1-2 ст. л.;
- кинза – половина пучка;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Растворите бульонный кубик в кипятке.
- Залейте быстрорастворимый желатин 2 ст. л. бульона. Когда желатин набухнет, распустите его на водяной бане.
- Нарежьте шампиньоны кубиками и обжарьте на разогретом масле. Когда они сменяют цвет, выдавите чеснок и готовьте еще 1 минуту.
- Влейте оставшийся бульон, доведите до кипения. Добавьте перец, лавровый лист, убавьте огонь и готовьте 10 минут.
- Добавьте мелко нарезанную зелень и желатин. Перемешайте и сразу снимите с огня.
- Перелейте грибную смесь в обрезанную пластиковую бутылку. Когда остынет, оставьте в холодильник до полного застывания.
Перед подачей разрежьте бутылку и достаньте грибную колбасу. Нарежьте ломтиками и подавайте со свежеиспеченным домашним хлебом.