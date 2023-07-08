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Ни грамма мяса: секретный рецепт грибной колбасы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Домашняя грибная колбаса - отличная альтернатива покупной
Домашняя грибная колбаса - отличная альтернатива покупной. Фото smakotainfo.com

Прекрасную закуску можно приготовить всего за полчаса

Если вы считаете, что вкусную колбасу можно сделать только из мяса, мы готовы с вами поспорить. Необычная колбаса из грибов, сделанная в пластиковой бутылке, раз и навсегда изменит ваше мнение. И скоро ароматная нарезка будет присутствовать на каждом праздничном столе.

Приготовить такую грибную колбасу по рецепту "Це Смак" очень просто – вам нужно лишь поджарить любимые грибы, сложить их в бутылку и залить бульоном. Если же вкус мяса в колбасных изделиях вам принципиален, приготовьте наваристый мясной бульон. Немного специй и зелени – и блюдо готово.

Как приготовить грибную колбасу в бутылке

Ингредиенты на 4 порции:

  • шампиньоны – 500 г;
  • вода – 500 мл;
  • бульонный кубик – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • желатин – 15 г;
  • подсолнечное масло – 1-2 ст. л.;
  • кинза – половина пучка;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Растворите бульонный кубик в кипятке.
  2. Залейте быстрорастворимый желатин 2 ст. л. бульона. Когда желатин набухнет, распустите его на водяной бане.
  3. Нарежьте шампиньоны кубиками и обжарьте на разогретом масле. Когда они сменяют цвет, выдавите чеснок и готовьте еще 1 минуту.
  4. Влейте оставшийся бульон, доведите до кипения. Добавьте перец, лавровый лист, убавьте огонь и готовьте 10 минут.
  5. Добавьте мелко нарезанную зелень и желатин. Перемешайте и сразу снимите с огня.
  6. Перелейте грибную смесь в обрезанную пластиковую бутылку. Когда остынет, оставьте в холодильник до полного застывания.

Перед подачей разрежьте бутылку и достаньте грибную колбасу. Нарежьте ломтиками и подавайте со свежеиспеченным домашним хлебом.

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