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Ноги вашей не будет больше в пекарне: рецепт домашнего хлеба с необычными ингредиентами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Домашний хлеб с сыром и вялеными помидорами - лучшая домашняя выпечка
Домашний хлеб с сыром и вялеными помидорами - лучшая домашняя выпечка. Фото jisty.com.ua

Хлеб отлично подойдет к первым блюдам и для приготовления различных закусок

Обожаете домашний хлеб, но у вас совсем нет времени и желания долго возиться с тестом? Сохраните наш рецепт и в нужный момент приготовьте такую вкусную выпечку за минимум времени и без особого труда.

Рецепт от "Їсти" прост и содержит только доступные ингредиенты. Но несмотря на это, выпечка получается чрезвычайно ароматной, пышной и с красивой корочкой.

Как приготовить хлеб с вялеными помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 450 г муки;
  • 300 мл молока;
  • 50 г сливочного масла;
  • 10 г сухих дрожжей;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 150 г вяленых помидоров;
  • 150 г твердого творога;
  • 2 ч. ложки тмина.

Способ приготовления:

  1. Молоко едва подогреть.
  2. Добавить сахар, дрожжи, 100 г муки и перемешать.
  3. Массу накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы подошло.
  4. Сыр натереть на терке, помидоры порезать небольшими кусочками.
  5. В тесто добавить мягкое масло и соль, перемешать.
  6. Добавить помидоры, сыр и тмин и снова перемешать.
  7. Добавить всю муку, замесить тесто. Его необходимо накрыть полотенцем, снова поставить в теплое место, чтобы подошло.
  8. Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить тесто, накрыть и дать подойти.
  9. Выпекать хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

А чтобы выпечка была подольше пышной и свежей, можно добавить туда один ингредиент. Готовите, ешьте и наслаждайтесь!

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Готовим дома