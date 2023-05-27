Ноги вашей не будет больше в пекарне: рецепт домашнего хлеба с необычными ингредиентами

Хлеб отлично подойдет к первым блюдам и для приготовления различных закусок

Обожаете домашний хлеб, но у вас совсем нет времени и желания долго возиться с тестом? Сохраните наш рецепт и в нужный момент приготовьте такую вкусную выпечку за минимум времени и без особого труда.

Рецепт от "Їсти" прост и содержит только доступные ингредиенты. Но несмотря на это, выпечка получается чрезвычайно ароматной, пышной и с красивой корочкой.

Как приготовить хлеб с вялеными помидорами и сыром

Ингредиенты:

450 г муки;

300 мл молока;

50 г сливочного масла;

10 г сухих дрожжей;

2 ст. л. сахара;

150 г вяленых помидоров;

150 г твердого творога;

2 ч. ложки тмина.

Способ приготовления:

Молоко едва подогреть. Добавить сахар, дрожжи, 100 г муки и перемешать. Массу накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы подошло. Сыр натереть на терке, помидоры порезать небольшими кусочками. В тесто добавить мягкое масло и соль, перемешать. Добавить помидоры, сыр и тмин и снова перемешать. Добавить всю муку, замесить тесто. Его необходимо накрыть полотенцем, снова поставить в теплое место, чтобы подошло. Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить тесто, накрыть и дать подойти. Выпекать хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

А чтобы выпечка была подольше пышной и свежей, можно добавить туда один ингредиент. Готовите, ешьте и наслаждайтесь!