Ноги вашей не будет больше в пекарне: рецепт домашнего хлеба с необычными ингредиентами
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Хлеб отлично подойдет к первым блюдам и для приготовления различных закусок
Обожаете домашний хлеб, но у вас совсем нет времени и желания долго возиться с тестом? Сохраните наш рецепт и в нужный момент приготовьте такую вкусную выпечку за минимум времени и без особого труда.
Рецепт от "Їсти" прост и содержит только доступные ингредиенты. Но несмотря на это, выпечка получается чрезвычайно ароматной, пышной и с красивой корочкой.
Как приготовить хлеб с вялеными помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 450 г муки;
- 300 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- 10 г сухих дрожжей;
- 2 ст. л. сахара;
- 150 г вяленых помидоров;
- 150 г твердого творога;
- 2 ч. ложки тмина.
Способ приготовления:
- Молоко едва подогреть.
- Добавить сахар, дрожжи, 100 г муки и перемешать.
- Массу накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы подошло.
- Сыр натереть на терке, помидоры порезать небольшими кусочками.
- В тесто добавить мягкое масло и соль, перемешать.
- Добавить помидоры, сыр и тмин и снова перемешать.
- Добавить всю муку, замесить тесто. Его необходимо накрыть полотенцем, снова поставить в теплое место, чтобы подошло.
- Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить тесто, накрыть и дать подойти.
- Выпекать хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
А чтобы выпечка была подольше пышной и свежей, можно добавить туда один ингредиент. Готовите, ешьте и наслаждайтесь!