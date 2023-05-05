Как нарезают хлеб пекари: лайфхаки, которые сделают ваши бутерброды идеальными

Нехитрые нюансы сделают ваши блюда идеальными не только на вкус, но и на вид

Хлеб является одним из самых древних кулинарных открытий человечества. Его едят вместе с любимыми первыми блюдами или же используют в качестве основы для горячих бутербродов или закусок.

Но одна проблема, которая на первый взгляд кажется слишком банальной. Нарезать хлеб красиво, ровными кусочками, чтобы он не разломался, выходит не у всех. Особенно это сложно сделать с французским хлебом – его воздушную текстуру слишком легко испортить. Как справиться с этой проблемой, нам советует Ukr.Media.

Как красиво нарезать хлеб

Решение этой проблемы достаточно просто. Чтобы не раздавить свежий кусок хлеба, прежде чем разрезать, переверните его вверх дном. Ведь если сначала разрезать более жесткую и крепкую часть хлеба, будет гораздо легче сохранить его форму. Вы надрезаете твердую часть, а затем скользите через мякоть, как сквозь сливочное масло.

Этот трюк оптимален для батонов, но если нужно нарезать толстые лепешки или хлеб с твердой нижней корочкой, способ можно усовершенствовать. Для нарезки багета или подобного свежего хлеба лучше всего положить его на разделочную доску и накрыть раскрытой ладонью, а затем нарезать под углом 45° с помощью зубчатого хлебного ножа.

Если у вас засох багет, не спешите его выбрасывать. Из такого хлеба можно приготовить бесподобные гренки.