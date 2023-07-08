Каша варничкес – древний еврейский рецепт бюджетного блюда

Прекрасный вариант обеда или ужина

Если у вас осталось немного гречневой каши или макарон, можно добавить еще несколько простых продуктов и приготовить вкусное блюдо – кашу варничкес. Это традиционная еврейская еда.

По происхождению — это ленивые "варенички с гречкой", ведь кашей на идише называли именно гречку, которая в Украине издавна была популярной начинкой для вареников. Появилась каша варничкес или как способ использовать остатки после приготовления вареников, или как ленивая их версия. Традиционно кашу варничкес готовили из квадратной лапши или галушек, жареных с гречкой и луком в смальце. Но более распространена его более поздняя и еще более ленивая американская вариация, где вместо домашнего теста используются готовые макароны-бабочки. Рецептом поделились на SHUBA.

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 200 г

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Вода — 400 мл

Масло — 100 мл

Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

Макароны фарфале — 200 г

Лук – 2 шт.

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте тонкими полукольцами 2 крупных лука, большое куриное яйцо слегка взбейте. В кастрюле смешайте 2 стакана воды, 2 столовые ложки масла, полчайной ложки соли и доведите до кипения. В другой кастрюле смешайте гречку с яйцом и жарьте, постоянно помешивая, пока гречка не пахнет, около 6 минут. Влейте горячую воду и перемешайте. Убавьте огонь до минимума и варите гречку под крышкой, пока не впитается жидкость. Тем временем обжарьте лук на остальном масле до золотистого цвета. Посолите, поперчите, посыпьте молотыми лавровыми листьями и перемешайте. Отварите фарфале согласно инструкции на упаковке до состояния al dente. Слейте из макарон воду и добавьте лук, перемешайте. Добавьте гречку и перемешайте и прогрейте.

Кушанье получается чрезвычайно сытным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную венгерскую намазку на бутерброды.