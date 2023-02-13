Мало кто знает, как нужно варить гречку — в холодной или горячей воде

Есть одна очень распространенная ошибка, которую допускают почти все

Гречка – один из самых популярных продуктов в Украине. Эта крупа идеальна с точки зрения наполнения организма медленными углеводами, которые быстро нас насыщают и надолго дарят ощущение сытости. А чтобы сделать ее вкуснее, стоит добавить всего одну из специй, идеально дополняющих вкус этого гарнира.

Между тем далеко не все хозяйки знают, как правильно варить гречку. Большинство готовит ее, просто заливая водой из-под крана. Однако это не всегда хороший вариант, информирует издание napensii.

Как варить гречку — в холодной или горячей воде

Если вы хотите, чтобы гречневая каша получилась вкусной и рассыпчатой, не заливайте ее холодной водой, прежде чем поставить кастрюлю на огонь. Это один из самых популярных методов ее приготовления, однако не совсем правильный: если крупу забросить в холодную воду, то ядра гречки раскисают и каша получается вязкой.

Чтобы гречка сохранила приятную консистенцию и действительно порадовала своим вкусом, ее нужно забрасывать в кипяток. Сразу после того, как вы добавили крупу в кипящую воду, огонь убавляют до минимума, а кастрюлю накрывают крышкой.

Раньше мы рассказывали, как приготовить идеальное картофельное пюре. Кулинары назвали три наиболее распространенные ошибки, которые допускают во время приготовления блюда неопытные хозяйки. Каждый из этих "промахов" заметно портит вкус пюре, хоть и кажется логичным.