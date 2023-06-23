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Завтрак за 10 минут: рецепт экзотической венгерской намазки на бутерброды

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
От таких бутербродов никто не откажется
От таких бутербродов никто не откажется. Фото shuba.life

Блюдо получается очень сытным и вкусным

Мы рассказывали, как готовить простую творожную намазку с соленым огурчиком. Следующий рецепт будет несколько сложнее, но и результат вас ожидает – непревзойденный.

Керезет – традиционная венгерская закуска с сыром и паприкой. Ею можно перекусывать с бутербродом или домашними чипсами. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Творог — 400 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Чеснок, зубчики – 3 шт.
  • Горчица медовая – 2 ч. л.
  • Петрушка, веточка – 2 шт.
  • Укроп, веточка – 2 шт.
  • Сметана 20% — 3 ст. л.
  • Лук желтый репчатый — 1/4 шт.
  • Паприка молотая – 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Творог выкладываем в миску и перетираем вилкой. Не должно остаться комочков.
  2. Измельчаем на терке или четверть крупного репчатого лука или половину маленького. Так же измельчаем чеснок. Добавляем в творожную смесь тертый лук и чеснок вместе с соком.
  3. Моем, сушим и мелко крошим зелень. Добавляем вместе с горчицей, паприкой и солью. Тщательно перемешиваем.
  4. Добавляем размягченное, но не растопленное сливочное масло и сметану. Снова перемешиваем.

Такая намазка трое суток хранится в стеклянной банке в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные бейглы.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #намазка