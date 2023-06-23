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Два яйца и немного сыра: эти невероятные соленые бублики съедят до крошки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Попробуйте — и будете готовить такие бублики постоянно
Попробуйте — и будете готовить такие бублики постоянно. Фото depo.ua

Аппетитные пухленькие бейглы готовятся несложно

Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые кексы. Еще один вариант вкуснейшей выпечки — бейглы. Это именно те круглые сырные бублики, которые мы то и дело видим в соцсетях и модных бистро.

ProstoWay предлагает приготовить выпечку на творожном тесте. Бейглы будут прекрасно смаковать со сливочным сыром, рыбой или колбаской и помидором.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • сыр – 70 г;
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
  • кунжут;
  • зелень;
  • специи.

Способ приготовления:

  1. Разминаем кисломолочный сыр вилкой. Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, специи по желанию.
  2. Кладем в посуду в сыр и другие продукты тертый сыр и измельченную зелень. Просеиваем муку. Параллельно включаем духовку, чтобы грелась.
  3. Замешиваем лёгкое тесто. Она хорошо формируется. Формируем бейглы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
  4. Выпекаем при температуре 180 градусов. Время – ориентировочно 30 минут.

Они получаются рыхлые, вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как готовить гречишный кулеш.

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#Выпечка #Тесто #Бублики