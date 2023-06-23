Два яйца и немного сыра: эти невероятные соленые бублики съедят до крошки

Аппетитные пухленькие бейглы готовятся несложно

Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые кексы. Еще один вариант вкуснейшей выпечки — бейглы. Это именно те круглые сырные бублики, которые мы то и дело видим в соцсетях и модных бистро.

ProstoWay предлагает приготовить выпечку на творожном тесте. Бейглы будут прекрасно смаковать со сливочным сыром, рыбой или колбаской и помидором.

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйцо — 2 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

сыр – 70 г;

мука — 70 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.;

кунжут;

зелень;

специи.

Способ приготовления:

Разминаем кисломолочный сыр вилкой. Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, специи по желанию. Кладем в посуду в сыр и другие продукты тертый сыр и измельченную зелень. Просеиваем муку. Параллельно включаем духовку, чтобы грелась. Замешиваем лёгкое тесто. Она хорошо формируется. Формируем бейглы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем при температуре 180 градусов. Время – ориентировочно 30 минут.

Они получаются рыхлые, вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как готовить гречишный кулеш.