Два яйца и немного сыра: эти невероятные соленые бублики съедят до крошки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитные пухленькие бейглы готовятся несложно
Мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые кексы. Еще один вариант вкуснейшей выпечки — бейглы. Это именно те круглые сырные бублики, которые мы то и дело видим в соцсетях и модных бистро.
ProstoWay предлагает приготовить выпечку на творожном тесте. Бейглы будут прекрасно смаковать со сливочным сыром, рыбой или колбаской и помидором.
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- яйцо — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- сыр – 70 г;
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч.л.;
- кунжут;
- зелень;
- специи.
Способ приготовления:
- Разминаем кисломолочный сыр вилкой. Добавляем яйца, соль, черный молотый перец, специи по желанию.
- Кладем в посуду в сыр и другие продукты тертый сыр и измельченную зелень. Просеиваем муку. Параллельно включаем духовку, чтобы грелась.
- Замешиваем лёгкое тесто. Она хорошо формируется. Формируем бейглы и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом.
- Выпекаем при температуре 180 градусов. Время – ориентировочно 30 минут.
Они получаются рыхлые, вкусные и ароматные. Также мы рассказывали, как готовить гречишный кулеш.