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Древнее казацкое блюдо накормит всю семью: готовим сытный гречишный кулеш

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеально для сытного ужина или обеда
Идеально для сытного ужина или обеда. Фото Порадниця

Казацкий рецепт, пришедший к нам с давних времен

Мы рассказывали, как готовить сочные мазурики. Теперь делимся рецептом древнего гречишного кулеша.

Этот казацкий рецепт в какой-то момент перешел в категорию забытых, и очень зря. Блюдо получается ароматным, вкусным и сытным. Как его готовить, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 200 г гречихи
  • 200 г свиной копченой грудинки
  • 200 г сала
  • большая луковица
  • средняя морковка
  • 4 средние картофелины
  • 1,5 л воды
  • соль, специи, зелень — по вкусу

Для затирки:

  • 50 г сала
  • чайная ложка соли
  • 3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Разогреваем сковороду. Выкладываем копченое и сырое сало, нарезанное кубиками.
  2. Жарим до шкварок, добавляем измельченный лук. Накрываем крышкой и пусть томится до мягкости.
  3. Добавляем тертую морковь, тушим минуту. Добавляем крупу, хорошо перемешиваем, чтобы каждое зернышко обволок ароматный жир. Сразу же кладем картошку, перемешиваем, тушим минуту.
  4. Вливаем в кулеш воду, добавляем соль и перемешиваем. Накрываем крышкой. Тушим еще до 20 минут – до мягкости картофеля.
  5. Для затирки в ступке растираем сало с чесноком и солью. Добавляем затирку и рубленую зелень в готовый кулеш, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой. Снимаем с огня и оставляем на 5 минут настаиваться.

Блюдо получается очень ароматное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный свекольный квас.

Теги:
#Рецепт #Гречка #Кулиш #Гарнир