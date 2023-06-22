Древнее казацкое блюдо накормит всю семью: готовим сытный гречишный кулеш
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Казацкий рецепт, пришедший к нам с давних времен
Мы рассказывали, как готовить сочные мазурики. Теперь делимся рецептом древнего гречишного кулеша.
Этот казацкий рецепт в какой-то момент перешел в категорию забытых, и очень зря. Блюдо получается ароматным, вкусным и сытным. Как его готовить, рассказали на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 200 г гречихи
- 200 г свиной копченой грудинки
- 200 г сала
- большая луковица
- средняя морковка
- 4 средние картофелины
- 1,5 л воды
- соль, специи, зелень — по вкусу
Для затирки:
- 50 г сала
- чайная ложка соли
- 3 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Разогреваем сковороду. Выкладываем копченое и сырое сало, нарезанное кубиками.
- Жарим до шкварок, добавляем измельченный лук. Накрываем крышкой и пусть томится до мягкости.
- Добавляем тертую морковь, тушим минуту. Добавляем крупу, хорошо перемешиваем, чтобы каждое зернышко обволок ароматный жир. Сразу же кладем картошку, перемешиваем, тушим минуту.
- Вливаем в кулеш воду, добавляем соль и перемешиваем. Накрываем крышкой. Тушим еще до 20 минут – до мягкости картофеля.
- Для затирки в ступке растираем сало с чесноком и солью. Добавляем затирку и рубленую зелень в готовый кулеш, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой. Снимаем с огня и оставляем на 5 минут настаиваться.
Блюдо получается очень ароматное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный свекольный квас.