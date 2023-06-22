Древнее казацкое блюдо накормит всю семью: готовим сытный гречишный кулеш

Казацкий рецепт, пришедший к нам с давних времен

Мы рассказывали, как готовить сочные мазурики. Теперь делимся рецептом древнего гречишного кулеша.

Этот казацкий рецепт в какой-то момент перешел в категорию забытых, и очень зря. Блюдо получается ароматным, вкусным и сытным. Как его готовить, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

200 г гречихи

200 г свиной копченой грудинки

200 г сала

большая луковица

средняя морковка

4 средние картофелины

1,5 л воды

соль, специи, зелень — по вкусу

Для затирки:

50 г сала

чайная ложка соли

3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Разогреваем сковороду. Выкладываем копченое и сырое сало, нарезанное кубиками. Жарим до шкварок, добавляем измельченный лук. Накрываем крышкой и пусть томится до мягкости. Добавляем тертую морковь, тушим минуту. Добавляем крупу, хорошо перемешиваем, чтобы каждое зернышко обволок ароматный жир. Сразу же кладем картошку, перемешиваем, тушим минуту. Вливаем в кулеш воду, добавляем соль и перемешиваем. Накрываем крышкой. Тушим еще до 20 минут – до мягкости картофеля. Для затирки в ступке растираем сало с чесноком и солью. Добавляем затирку и рубленую зелень в готовый кулеш, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой. Снимаем с огня и оставляем на 5 минут настаиваться.

Блюдо получается очень ароматное и питательное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный свекольный квас.