Древня козацька страва нагодує всю сім’ю: готуємо ситний гречаний куліш

Козацький рецепт, що прийшов до нас із давнини

Ми розповідали, як готувати соковиті мазурики. Тепер ділимось рецептом стародавнього гречаного кулешу.

Цей козацький рецепт в якийсь момент перейшов до категорії забутих, і дуже дарма. Страва виходить ароматною, смачною та ситною. Як її готувати, розповіли на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

200 г гречки

200 г свинячої копченої грудинки

200 г сала

велика цибулина

середня морквина

4 середні картоплини

1,5 л води

сіль, спеції, зелень — до смаку

Для затірки:

50 г сала

чайна ложка солі

3 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Розігріваємо сковорідку. Викладаємо копчене й сире сало, нарізане кубиками. Смажимо до шкварок, додаємо подрібнену цибулю. Накриваємо кришкою й нехай умліває до м’якості. Додаємо терту моркву, тушкуємо хвилину. Додаємо крупу, добре перемішуємо, щоб кожну зернинку обволік ароматний жир. Одразу ж кладемо картоплю, перемішуємо, тушкуємо хвилину. Вливаємо в куліш воду, додаємо сіль та перемішуємо. Накриваємо кришкою. Тушкуємо ще до 20 хвилин — до м’якості картоплі. Для затірки у ступці розтираємо сало з часником і сіллю. Додаємо затірку й рублену зелень у готовий куліш, добре перемішуємо, накриваємо кришкою. Знімаємо з вогню й залишаємо на 5 хвилин настоюватися.

Страва виходить дуже ароматна й поживна. Також ми розповідали, як приготувати смачний буряковий квас.