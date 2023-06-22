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Древня козацька страва нагодує всю сім’ю: готуємо ситний гречаний куліш

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеально для ситної вечері чи обіду
Ідеально для ситної вечері чи обіду. Фото Порадниця

Козацький рецепт, що прийшов до нас із давнини

Ми розповідали, як готувати соковиті мазурики. Тепер ділимось рецептом стародавнього гречаного кулешу.

Цей козацький рецепт в якийсь момент перейшов до категорії забутих, і дуже дарма. Страва виходить ароматною, смачною та ситною. Як її готувати, розповіли на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 200 г гречки
  • 200 г свинячої копченої грудинки
  • 200 г сала
  • велика цибулина
  • середня морквина
  • 4 середні картоплини
  • 1,5 л води
  • сіль, спеції, зелень — до смаку

Для затірки:

  • 50 г сала
  • чайна ложка солі
  • 3 зубчики часнику

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо сковорідку. Викладаємо копчене й сире сало, нарізане кубиками.
  2. Смажимо до шкварок, додаємо подрібнену цибулю. Накриваємо кришкою й нехай умліває до м’якості.
  3. Додаємо терту моркву, тушкуємо хвилину. Додаємо крупу, добре перемішуємо, щоб кожну зернинку обволік ароматний жир. Одразу ж кладемо картоплю, перемішуємо, тушкуємо хвилину.
  4. Вливаємо в куліш воду, додаємо сіль та перемішуємо. Накриваємо кришкою. Тушкуємо ще до 20 хвилин — до м’якості картоплі.
  5. Для затірки у ступці розтираємо сало з часником і сіллю. Додаємо затірку й рублену зелень у готовий куліш, добре перемішуємо, накриваємо кришкою. Знімаємо з вогню й залишаємо на 5 хвилин настоюватися.

Страва виходить дуже ароматна й поживна. Також ми розповідали, як приготувати смачний буряковий квас.

Теги:
#Рецепт #Гречка #Куліш #Гарнір