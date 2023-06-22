Древня козацька страва нагодує всю сім’ю: готуємо ситний гречаний куліш
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Козацький рецепт, що прийшов до нас із давнини
Ми розповідали, як готувати соковиті мазурики. Тепер ділимось рецептом стародавнього гречаного кулешу.
Цей козацький рецепт в якийсь момент перейшов до категорії забутих, і дуже дарма. Страва виходить ароматною, смачною та ситною. Як її готувати, розповіли на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 200 г гречки
- 200 г свинячої копченої грудинки
- 200 г сала
- велика цибулина
- середня морквина
- 4 середні картоплини
- 1,5 л води
- сіль, спеції, зелень — до смаку
Для затірки:
- 50 г сала
- чайна ложка солі
- 3 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Розігріваємо сковорідку. Викладаємо копчене й сире сало, нарізане кубиками.
- Смажимо до шкварок, додаємо подрібнену цибулю. Накриваємо кришкою й нехай умліває до м’якості.
- Додаємо терту моркву, тушкуємо хвилину. Додаємо крупу, добре перемішуємо, щоб кожну зернинку обволік ароматний жир. Одразу ж кладемо картоплю, перемішуємо, тушкуємо хвилину.
- Вливаємо в куліш воду, додаємо сіль та перемішуємо. Накриваємо кришкою. Тушкуємо ще до 20 хвилин — до м’якості картоплі.
- Для затірки у ступці розтираємо сало з часником і сіллю. Додаємо затірку й рублену зелень у готовий куліш, добре перемішуємо, накриваємо кришкою. Знімаємо з вогню й залишаємо на 5 хвилин настоюватися.
Страва виходить дуже ароматна й поживна. Також ми розповідали, як приготувати смачний буряковий квас.