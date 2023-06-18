За ваш борщ будуть битися: рецепт додатку, який виведе страву на новий рівень

І в спеку охолодить, і страви зробить неймовірними

Смачний ароматний борщ — неймовірна страва, яка своїм корінням сягає у сиву давнину. Зараз для нас звичним є борщ із картоплею та томатами, але так було не завжди — адже цю страву готували по всій території України задовго до культивації та поширення цих овочів.

До цього кислоту борщу формували заквашені буряки та буряковий квас. Рецептом цього напою поділився Євген Клопотенко. Квас не лише додають у борщ — він ще й чудово втамовує спрагу як самостійний напій.

Інгредієнти:

500 г буряка

200 г цукру

2,5 л води

Спосіб приготування:

Буряк миємо і очищаємо від шкірки. Нарізаємо його невеликими кубиками. Засипаємо буряк у банку на 2/3 об'єму. У банку додаємо 200 г цукру та заливаємо охолодженою кип'яченою водою так, щоб вона покрила буряк на 3-5 см. Банка не повинна бути повною — потрібно залишити місце для бродіння. Накриваємо її марлею, складеною в 4 рази шари та залишаємо в темному місці на 3-4 дні. Про те, що процес бродіння почався, будуть свідчити бульбашки на поверхні.

Готовий квас слід зберігати в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачне липове варення.