Навіщо досвідчені кулінари варять сірники: цікавий трюк

В такої дивної поведінки є пояснення

Ми розповідали, скільки варити яйця, щоб був ідеальний рідкий жовток. Але що робити, коли яйця потрібні круті, але білок постійно витікає через тріщини в шкаралупі.

Для цього досвідчені кулінари кладуть у воду для варіння яєць сірники. Про це розповідає Pixelinform.

Чи знаєте ви, що сірники можуть бути корисними не лише для запалення вогню на плиті? В епоху електроплит та кухонних запальничок про цей найпростіший спосіб багато хто забув, але сірники реально допоможуть для вирішення іншого завдання.

Зокрема, вони знадобляться в процесі варіння яєць. Мова йде про випадки, коли яйце потрапляє в каструлю тріснутим або тріскається в процесі й частина білка витікає. Нічого страшного тут начебто і немає, якщо яйця варяться, скажімо, на салат. Але в деяких випадках дуже важливо, щоб білок залишився в яйці.

Проблемка вирішується деякими хитрими кулінарами. Вони навчились додавати у воду оцет чи соду, або велику кількість солі. Мінус тут у тому, що для звичайного варіння яєць, це не дуже економний спосіб.

А ось сірники – інша річ. Виходить дешево та сердито. Потрібно всього від трьох до п’яти сірників на каструлю з яйцями, що варяться. Покладіть їх у воду — і результат приємно здивує. Не буде жодних білків. До того ж, найкраще для цієї цілі використовувати спалені сірники — так разом із яйцями не буде варитися сірка.

Тепер ви знаєте, як варити яйця. Також ми розповідали, як їх правильно розбивати.