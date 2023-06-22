Зачем опытные кулинары варят спички: интересный трюк

У такого странного поведения есть объяснение

Мы рассказывали, сколько варить яйца, чтобы был идеальный жидкий желток. Но что делать, когда яйца нужны крутые, но белок постоянно вытекает из-за трещин в скорлупе.

Для этого опытные кулинары кладут в воду для варки яиц спички. Об этом рассказывает Pixelinform.

Знаете ли вы, что спички могут быть полезны не только для зажигания огня на плите? В эпоху электроплит и кухонных зажигалок об этом самом простом способе многие забыли, но спички реально помогут для решения другой задачи.

В частности, они пригодятся в процессе варки яиц. Речь идет о случаях, когда яйцо попадает в кастрюлю треснувшим или трескается в процессе и часть белка вытекает. Ничего страшного здесь вроде бы и нет, если яйца варятся, скажем, на салат. Но в некоторых случаях очень важно, чтобы белок остался в яйце.

Проблемка решается некоторыми хитрыми кулинарами. Они научились добавлять в воду уксус или соду или большое количество соли. Минус здесь в том, что для обычной варки яиц это не очень экономный способ.

А вот спички – другое дело. Выходит дешево и сердито. Нужно всего от трех до пяти спичек на кастрюлю с варящимися яйцами. Положите их в воду – и результат приятно удивит. Не будет никаких белков. К тому же лучше всего для этой цели использовать сожженные спички — так вместе с яйцами не будет вариться сера.

Теперь вы знаете, как варить яйца. Также мы рассказывали, как их правильно разбивать.