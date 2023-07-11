Будете закрывать только так: пикантные огурчики по-фински
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Огурцы будут вкусными и кисленькими
Активно продолжается сезон консервации. Если вы уже закрывали пикантные кабачки, обратите внимание на этот рецепт огурчиков.
Маринованные огурцы "по-фински" с добавлением горчицы получаются сочными и хрустящими. Подробнее об этом рецепте и этапах его приготовления рассказали на theLime.
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов
- 2 л вод
- 4 ст. л. соли
- 260 г сахара
- 330 мл уксуса 6%
- 1,5 ч. л.
- семена горчицы
- 2 шт. лаврового листа.
Способ приготовления:
- В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар горчицу и лавровый лист. Поставьте это кипятиться на огонь.
- Тем временем измельчите огурцы немалыми кусочками. После того как вода закипела, добавьте уксус и снова доведите до кипения. Далее к маринаду добавьте огурцы и готовьте еще в течение 3-5 минут до момента, пока плоды не изменят цвет.
- После приготовления разложите огурцы в уже простерилизованные банки, залейте их маринадом, закройте плотно или закатайте крышками. Оставьте банки в темном месте до полного охлаждения.
Огурчики получаются вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, как сварить удивительное смородиновое варенье.