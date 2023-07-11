Будете закрывать только так: пикантные огурчики по-фински

Огурцы будут вкусными и кисленькими

Активно продолжается сезон консервации. Если вы уже закрывали пикантные кабачки, обратите внимание на этот рецепт огурчиков.

Маринованные огурцы "по-фински" с добавлением горчицы получаются сочными и хрустящими. Подробнее об этом рецепте и этапах его приготовления рассказали на theLime.

Ингредиенты:

2 кг огурцов

2 л вод

4 ст. л. соли

260 г сахара

330 мл уксуса 6%

1,5 ч. л.

семена горчицы

2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар горчицу и лавровый лист. Поставьте это кипятиться на огонь. Тем временем измельчите огурцы немалыми кусочками. После того как вода закипела, добавьте уксус и снова доведите до кипения. Далее к маринаду добавьте огурцы и готовьте еще в течение 3-5 минут до момента, пока плоды не изменят цвет. После приготовления разложите огурцы в уже простерилизованные банки, залейте их маринадом, закройте плотно или закатайте крышками. Оставьте банки в темном месте до полного охлаждения.

Огурчики получаются вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, как сварить удивительное смородиновое варенье.