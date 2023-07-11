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Будете закрывать только так: пикантные огурчики по-фински

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный пикантный рецепт
Вкусный пикантный рецепт. Фото РБК-Украина

Огурцы будут вкусными и кисленькими

Активно продолжается сезон консервации. Если вы уже закрывали пикантные кабачки, обратите внимание на этот рецепт огурчиков.

Маринованные огурцы "по-фински" с добавлением горчицы получаются сочными и хрустящими. Подробнее об этом рецепте и этапах его приготовления рассказали на theLime.

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов
  • 2 л вод
  • 4 ст. л. соли
  • 260 г сахара
  • 330 мл уксуса 6%
  • 1,5 ч. л.
  • семена горчицы
  • 2 шт. лаврового листа.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налейте воду и добавьте соль, сахар горчицу и лавровый лист. Поставьте это кипятиться на огонь.
  2. Тем временем измельчите огурцы немалыми кусочками. После того как вода закипела, добавьте уксус и снова доведите до кипения. Далее к маринаду добавьте огурцы и готовьте еще в течение 3-5 минут до момента, пока плоды не изменят цвет.
  3. После приготовления разложите огурцы в уже простерилизованные банки, залейте их маринадом, закройте плотно или закатайте крышками. Оставьте банки в темном месте до полного охлаждения.

Огурчики получаются вкусными и пикантными. Также мы рассказывали, как сварить удивительное смородиновое варенье.

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