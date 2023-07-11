Почему баклажаны выходят невкусными: нюансы, которые мы не учитываем

С этими советами баклажаны будут еще вкуснее

Когда баклажаны появляются на рынке, сразу возникает вопрос, как их готовить. Безусловно, рецептов приготовления невероятное множество: их можно запекать, солить, готовить в духовке.

Чтобы приготовить аппетитные блюда из баклажанов, важно учитывать особенности их вкуса и текстуры. Об этом вместе с "Порадником" и расскажем.

Что нужно учитывать при приготовлении идеального блюда из баклажан

При выборе баклажанов люди часто обращают внимание на большие плоды. Тем не менее, важнее не размер, а сорт. Различные сорта имеют свои особенности, поэтому следует обратить на это внимание.

Чтобы избавиться от избыточной влажности и горечи в баклажанах, их можно замочить в соленой воде. Однако это не означает, что им нужно устраивать "соляную ванну". Горький привкус присущ перезрелым баклажанам. Если овощи недолго лежали на прилавке, вам не придеться бороться с горьким привкусом.

Обращайте внимание на спелость. Идеально созревший баклажан не должен сильно деформироваться при нажатии. Его кожица должна быть гладкой и блестящей, без пятен и царапин. Если плоды мягкие или остаются вмятины при нажатии, это признак порчи или перезревания баклажанов.

Во время жарки баклажаны впитывают много масла, как губка. Если блюдо получилось слишком жирным, можно добавить немного соли и оставить его немного постоять.

В качестве альтернативы во время жарки можно смазать ломтики баклажанов растительным маслом и готовить их на гриле в духовке или обвалять их перед жаркой на сковороде в панировке с сухарями или яйцом. Это создаст "барьер" между растительным маслом и баклажанами.

Баклажаны отлично впитывают ароматы, и это можно использовать в пользу блюд. Не нужно перегружать их тяжелыми соусами, лучше использовать всевозможные приправы. С их помощью можно экспериментировать со вкусом блюда, приспосабливая его к собственному вкусу.

Баклажаны – это универсальные овощи, которые можно использовать в самых разных блюдах. Жарка не является единственным способом приготовления. Попытайтесь экспериментировать с ними, используя различные методы приготовления.

Используя все эти советы, попробуйте приготовить "Тещин язык". От такой вкуснятины вы точно проглотите свой!