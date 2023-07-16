Без водки не получатся: пирожки по этому рецепту будут пышными, как тучка

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Жареные пирожки с самыми разнообразными начинками любят очень многие. Что только не добавляют кулинары для придания им пышности! Сегодня мы также попробуем один лайфхак.

Shuba рекомендует в тесто добавлять водку. Пирожки по этому рецепту получатся пышными, легкими и очень вкусными, а во время жарки не будут разваливаться. Если же дома водки нет, ее можно заменить на любой другой крепкий алкоголь — коньяк, ром или даже бренди. Попробуем?

Как приготовить жареные пирожки на водке с квашеной капустой

Ингредиенты на 8 порций:

теплая вода — 250 мл;

молоко 3,2% — 250 мл;

дрожжи прессованные — 20 г;

мука пшеничная — 650 г;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0.5 ст. л.;

водка — 3 ст. л.

Для начинки

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

квашеная капуста — 500 г;

лук репчатый — 200 г;

вода — 1 стакан.

Для жарки

масло подсолнечное рафинированное — 0.5 л.

Способ приготовления:

Для теста смешайте стакан чуть теплой воды со стаканом чуть теплого молока, добавьте сахар и раскрошите в жидкость дрожжи. Накройте полотенцем и оставьте на 10 минут. Всыпьте просеянную муку, добавьте растительное масло, водку, соль и замесите тесто. Вымешивайте тесто 10-15 минут. Накройте миску чистой тканью и оставьте тесто подходить в теплом месте примерно на один час. Оно должно увеличиться вдвое. Для начинки мелко нашинкуйте лук и обжарьте на масле до золотистого цвета. Затем на сковороду добавьте квашеную капусту, тушите 10-15 минут. Добавьте сахар, воду и тушите еще 15-25 минут под крышкой. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом. Достаньте тесто, выложите на рабочую поверхность, обомните. Разделите на небольшие шарики. Из каждого шарика ладонями или скалкой сформируйте кружочки, выложите на них по 1-1.5 столовой ложки начинки. Залепите края и сформуйте пирожки. Накройте пирожки полотенцем и дайте постоять 20 минут. В глубокую сковороду или сотейник налейте масло и хорошо разогрейте. Жарьте пирожки в течение 3-5 минут с каждой стороны. Они должны плавать в масле и не касаться друг друга. Выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитали лишнее масло.

Такие жареные пирожки станут отличным дополнением к ароматному борщу. Приятного аппетита.