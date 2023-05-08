Так готовила бабушка: рецепт любимого борща со свежей капустой и свининой

Лучше борща может быть только борщ со свежей капусты

Борщ – символ национальной кухни Украины. Это первое блюдо, которое готовят из овощей и мяса. Рецептов приготовления борща множество и у каждой хозяйки есть свой собственный секрет. Несмотря на разнообразие подходов, борщ никогда не оставляет никого равнодушным.

Сегодня мы приготовим классический борщ из свежей капусты со свининой по рецепту "Смач". Уверены, что это первое блюдо точно не оставит никого безразличным.

Как приготовить борщ из свежей капусты со свининой

Ингредиенты:

мясо — 200 г;

свекла — 2 шт.;

капуста свежая белокочанная — 1 кг;

морковь – 1 плод;

луковица – 1 шт.;

картофель — 2-3 шт.;

паста томатная — 2 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

соль, приправы – по вкусу;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Мясо промойте, нашинкуйте крупными кусками, выложите в кастрюлю, залейте водой, поставьте вариться. Варите 40 минут, затем разделите на куски более мелкие волокна, положите обратно в кастрюлю. Свеклу и морковь очистите, нарежьте брусочками. Луковицу нарежьте полукольцами. Выложите овощи обжариваться. Когда они размякнут и выкипит жидкость, добавьте порезанные кубиками помидоры и томатную пасту. Выложите овощную приправу и капусту в бульон с мясом. Добавьте соль и приправы. Картофель очистите, нарежьте кубиками, отправьте в кастрюлю через 10 минут после закипания других ингредиентов. Варите борщ до готовности картофеля.

Подавайте блюдо со сметаной или майонезом, свежей зеленью и пампушками с чесноком. Вы получите просто массу удовольствия от блюда!