Уловки профессионалов: что добавить в борщ, чтобы было вкуснее, чем у мамы
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Этими трюками пользуются шеф-повара
Классический красный борщ – и так самодостаточное блюдо. Но есть несколько компонентов, которые сделают его вкус еще более насыщенным и интересным.
Перечисляем ингредиенты, которые можно вводить опционально в состав борща. Списком поделились на портале Pixelinform.
Чернослив
Сначала может показаться, что это дурацкая идея и чернослив в борще явно лишний, однако многие повара успешно его используют. Кладите его примерно за 10–15 минут до готовности блюда.
Копченая грудинка
Мы привыкли использовать копчености, готовя солянку или гороховый суп, однако и борщ хорошо сочетается с этим продуктом. Копченое мясо придает бульону интересный оттенок вкуса.
Фасоль
Многие и так добавляют бобы, но не все знают об одной их особенности. Готовя борщ с фасолью, можно отказаться от использования картофеля. Так борщ получится еще более интересным.
Сельдерей
Обычно мы осторожно используем сельдерей из-за его специфического вкуса. Но стебли этого овоща могут изменить аромат борща к лучшему. Нарежьте ее крупными кусками и добавьте при варке бульона. Так основа борща станет богаче и интереснее.
Пампушки
Это традиционное дополнение, однако многие выбирают более простой способ и едят борщ с хлебом. Но если вы хоть один раз попробуете замесить простое тесто и испечь ароматные пампушки с чесноком, вы будете думать о них каждый раз, готовя борщ.