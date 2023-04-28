Уловки профессионалов: что добавить в борщ, чтобы было вкуснее, чем у мамы

Этими трюками пользуются шеф-повара

Классический красный борщ – и так самодостаточное блюдо. Но есть несколько компонентов, которые сделают его вкус еще более насыщенным и интересным.

Перечисляем ингредиенты, которые можно вводить опционально в состав борща. Списком поделились на портале Pixelinform.

Чернослив

Сначала может показаться, что это дурацкая идея и чернослив в борще явно лишний, однако многие повара успешно его используют. Кладите его примерно за 10–15 минут до готовности блюда.

Не бойтесь экспериментировать со вкусом

Копченая грудинка

Мы привыкли использовать копчености, готовя солянку или гороховый суп, однако и борщ хорошо сочетается с этим продуктом. Копченое мясо придает бульону интересный оттенок вкуса.

Фасоль

Многие и так добавляют бобы, но не все знают об одной их особенности. Готовя борщ с фасолью, можно отказаться от использования картофеля. Так борщ получится еще более интересным.

Сельдерей

Обычно мы осторожно используем сельдерей из-за его специфического вкуса. Но стебли этого овоща могут изменить аромат борща к лучшему. Нарежьте ее крупными кусками и добавьте при варке бульона. Так основа борща станет богаче и интереснее.

Борщ – это огромное пространство для фантазии

Пампушки

Это традиционное дополнение, однако многие выбирают более простой способ и едят борщ с хлебом. Но если вы хоть один раз попробуете замесить простое тесто и испечь ароматные пампушки с чесноком, вы будете думать о них каждый раз, готовя борщ.