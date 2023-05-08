Так готувала бабуся: рецепт улюбленого борщу зі свіжою капустою та свининою

Краще борщу може бути лише борщ зі свіжої капусти

Борщ – символ національної кухні України. Це перша страва, яку готують з овочів та м’яса. Рецептів приготування борщу безліч і кожна господиня має свій власний секрет. Попри різноманітність підходів, борщ ніколи не залишає нікого байдужим.

Сьогодні ми приготуємо класичний борщ зі свіжої капусти зі свининою за рецептом "Смач". Впевнені, що ця перша страва точно не залишить нікого байдужою.

Як приготувати борщ зі свіжої капусти зі свининою

Інгредієнти:

м’ясо — 200 г;

буряк — 2 шт.;

капуста свіжа білокачанна — 1 кг;

морква – 1 плід;

цибулина – 1 шт.;

картопля — 2-3 шт.;

паста томатна — 2 ст. л.;

помідор — 1 шт.;

сіль, приправи – до смаку;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

М’ясо промийте, наріжте великими шматками, викладете в каструлю, залийте водою, поставте варитися. Варіть 40 хвилин, потім розділіть на шматки дрібніші волокна, покладіть назад у каструлю. Буряк та моркву очистьте, наріжте брусочками. Цибулину наріжте півкільцями. Викладіть овочі обсмажуватись. Коли вони розм’якнуть та википить рідина, додайте порізані кубиками помідори та томатну пасту. Викладіть овочеву приправу та капусту в бульйон із м’ясом. Додайте сіль та приправи. Картоплю очистьте, наріжте кубиками, відправте в каструлю через 10 хвилин після закипання інших інгредієнтів. Варіть борщ до готовності картоплі.

Подавайте страву зі сметаною або майонезом, свіжою зеленню та пампушками з часником. Ви отримаєте масу задоволення від страви!