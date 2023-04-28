Хитрощі професіоналів: що додати в борщ, щоб було смачніше, ніж у мами

Цими трюками користуються шеф-кухарі

Класичний червоний борщ — і так самодостатня страва. Та є декілька компонентів, які зроблять його смак ще незвичнішим та цікавішим.

Перераховуємо інгредієнти, які можна опціонально вводити до складу борщу. Переліком поділились на порталі Pixelinform.

Чорнослив

Спершу може здатися, що це дурна ідея і чорнослив у борщі явно зайвий, проте багато кухарів успішно його використовують. Кладіть його приблизно за 10-15 хвилин до готовності страви.

Не бійтеся експериментувати зі смаком

Копчена грудинка

Ми звикли використовувати копченості, готуючи солянку або гороховий суп, однак і борщ добре поєднується з цим продуктом. Копчене м’ясо надає бульйону цікавого відтінку смаку.

Квасоля

Багато хто і так додає бобові, та не всі знають про одну їхню особливість. Готуючи борщ з квасолею, можна відмовитися від використання картоплі. Так борщ вийде ще цікавішим.

Селера

Зазвичай ми обережно використовуємо селеру через її специфічний смак. Та стебла цього овочу можуть змінити на краще аромат борщу. Наріжте її крупними шматками і додайте при варінні бульйону. Так основа борщу стане багатшою та цікавішою.

Борщ - це величезний простір для фантазії

Пампушки

Це традиційне доповнення, однак багато хто обирає простіший спосіб і їсть борщ з хлібом. Та якщо ви хоч один раз спробуєте замісити просте тісто і спекти до страви ароматні пампушки з часником, ви будете думати про них щоразу, готуючи борщ.