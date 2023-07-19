Самые ленивые тефтели: быстрый и вкусный вариант накормить всю семью

Не ищите других рецептов — этот лучший!

Если вы сломали голову над поиском незамысловатого, но в то же время вкусного рецепта, то вам сюда. Мы для вас нашли самые ленивые тефтели.

Такой рецепт "Мета" под силу каждому. На приготовление таких тефтелей вы потратите не более 35 минут. Однако результат вас удивит: блюдо получится нежным, мягким и невероятно вкусным. Это самый легкий вариант обеда или ужина для всей семьи. Попробуем?

Как приготовить ленивые тефтели с рисом

Ингредиенты:

говяжий (свиной, бараний, смешанный) фарш – 500 г;

рис отварной – 150 г;

сыр – 100 г;

лук репчатый – 2 шт.;

томатная паста — 1 ст.л.;

яйцо – 1 шт.;

зелень – 1 пучок;

панировочные сухари – 100 г;

масло растительное — 100 г;

морковь – 1 шт.;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Добавляем в фарш соль, перец, тертый творог, отварной рис, мелко порезанную зелень, яйцо. Смесь следует тщательно перемешать, сформировать маленькие шарики, запанировать в сухарях и выложить на противень. Тефтели необходимо залить соусом из лука, моркови и томата. Блюдо нужно запекать в духовке до полной готовности.

Подавайте ленивые тефтели с витаминным салатом. Приятного аппетита!