Котлеты из печени будут пышными и нежными: хитрости, о которых молчат повара

Так ваши биточки не будут разваливаться на сковороде!

Печень — питательный продукт, который богат железом, цинком, витаминами группы В и витамином А. Поэтому блюда из нее очень полезны для нашего организма.

Пожалуй, самое популярное блюдо из печени — это котлеты. Однако не всегда они получаются такими, как хотелось бы. Вместе с "Главредом" рассказываем, как приготовить пышные котлеты из печени, чтобы они не развалились.

Как приготовить пышные и нежные котлеты, которые не будут разваливаться

Здесь самое главное — скрепить фарш с помощью дополнительных ингредиентов, без которых масса может рассыпаться во время приготовления. Чтобы избежать этой проблемы и сохранить идеальную форму котлет, стоит использовать некоторые дополнительные продукты.

Один из самых распространенных ингредиентов, который скрепляет котлеты – это картофель. В составе картофеля очень много крахмала — именно он и хорошо скрепляет массу. В результате котлеты становятся нежными и пышными и никогда не развалятся во время жарки.

Для такого потрясающего эффекта просто натрите картофель на терке и добавьте его в печеночную массу. На 400 граммов печени нужна лишь одна небольшая картофелина.

Также в котлеты из печени можно добавить муку или манку — они исполняют ту же функцию. На 500 граммов печени вам понадобится 1-2 столовые ложки муки или манки. Добавите эти ингредиенты — и ваши котлеты из печени не подгорят и не развалятся.

Кроме того, в фарш для котлет из печени можно добавить яичный желток. Он не только помогает скрепить ингредиенты, но и улучшает консистенцию блюда и делает его невероятно нежным. Для нежных котлет вам понадобиться всего пару яичных желтков.

Кстати, перед приготовлением блюд печень можно размягчить с помощью одного ингредиента. Ваши котлеты получатся просто волшебными!