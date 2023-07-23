Эту заготовку вы съедите до последней банки: хитрый рецепт турецких поваров
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Очень вкусная заготовка
Продолжается сезон консервации. Мы рассказывали, почему рассол в огурцах белеет. Теперь делимся рецептом турецкой огуречной заготовки.
Турецкие кулинары в заготовку с огурцами кладут лимон. Он обеспечивает длительное хранение и снижает риск помутнения рассола. Также меняется вкус заготовки и внешний вид – закрутка с лимонным ломтиком выглядит очень аппетитной. Этот ингредиент уравновешивает сладость и соленость огурцов. Как готовить хрустящие огурчики по-турецки, рассказали на портале "Информатор".
Ингредиенты:
- Огурцы;
- 1 перец чили (по желанию);
- 3 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 столовая ложка крупной соли;
- 1 ломтик лимона;
- 1 чайная ложка уксуса (яблочного или виноградного).
Способ приготовления:
- Все складываем в банке. Сверху кладем ломтик лимона.
- Заливаем банку кипятком. Плотно закрываем крышкой. Когда огурцы равномерно пожелтеют, соленья готовы.
Заготовку огурцов с лимоном следует хранить в темном месте в течение 4-5 месяцев. После открытия такую банку нужно хранить в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные пончики.