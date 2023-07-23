Эту заготовку вы съедите до последней банки: хитрый рецепт турецких поваров

Очень вкусная заготовка

Продолжается сезон консервации. Мы рассказывали, почему рассол в огурцах белеет. Теперь делимся рецептом турецкой огуречной заготовки.

Турецкие кулинары в заготовку с огурцами кладут лимон. Он обеспечивает длительное хранение и снижает риск помутнения рассола. Также меняется вкус заготовки и внешний вид – закрутка с лимонным ломтиком выглядит очень аппетитной. Этот ингредиент уравновешивает сладость и соленость огурцов. Как готовить хрустящие огурчики по-турецки, рассказали на портале "Информатор".

Ингредиенты:

Огурцы;

1 перец чили (по желанию);

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка крупной соли;

1 ломтик лимона;

1 чайная ложка уксуса (яблочного или виноградного).

Способ приготовления:

Все складываем в банке. Сверху кладем ломтик лимона. Заливаем банку кипятком. Плотно закрываем крышкой. Когда огурцы равномерно пожелтеют, соленья готовы.

Заготовку огурцов с лимоном следует хранить в темном месте в течение 4-5 месяцев. После открытия такую банку нужно хранить в холодильнике. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные пончики.