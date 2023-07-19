Вы тоже так делаете: распространенные ошибки, из-за которых огуречный рассол белеет

Секреты удачной заготовки

Сейчас идет сезон активной заготовки овощей, в том числе огурцов. Мы рассказывали, как закрыть огурцы по-фински. И все же для многих любимый рецепт – засоленные огурчики.

Часто готовящие кулинары сталкиваются с тем, что при засолке огурцов их рассол через некоторое время белеет. Есть немало причин, по которым так происходит. На Ukr.Media поделились простыми рекомендациями, которые помогут избежать подобной ситуации.

Заготовка огурцов на зиму – это достаточно кропотливый труд. Белый рассол и белый налет сверху жидкости – очень распространенная проблема. Это происходит из-за того, что не были учтены некоторые важные нюансы.

Нарушение герметичности

Такая проблема может являться следствием низкого качества крышек. Также может быть поврежден горлышко банки или неисправный ключ.

Нестерильные продукты и банки

Если плохо вымыть огурцы и тару для заготовок, есть возможность размножения микробов снутри банки. Благоприятной средой для этого является нарушение стерильности.

Ненадлежащие условия хранения

Оптимальной температурой для хранения закатанных огурцов от 2 до 7 градусов тепла. Хранить банки при комнатной температуре тоже можно, но не более 3-х суток.

Можно ли есть огурцы из побелевшей банки

Не всегда огурцы из помутневшей банки не пригодны к употреблению. Бывают случаи, когда огурцы из побелевшей банки можно есть, но перед этим необходимо определить следующие критерии:

уровень "белизны" рассола в банке;

сколько времени прошло с момента, когда рассол огурцов побелел;

уровень раздутости крышки.

Огурцы с помутневшим рассолом можно есть, если овощи через белую жидкость просматриваются, а крышка не стала "холмиком". Важно еще, чтобы с момента подобных изменений не прошло более 3-4 дней.

Но лучшее решение перед употреблением таких огурцов будет подвергнуть их термической обработке. Если же хочется съесть их в сыром виде, следует хорошо промыть овощи под проточной водой. Хранить их нельзя – лучше сразу же съесть.

Есть ряд рекомендаций, которые помогут предотвратить образование белого рассола в банке с огурцами. Это простые шаги, которые легко выполнить:

тщательное мытье овощей и зелени

приготовление солений из огурцов в разгар сезона

соблюдение рецепта

соль не должна быть йодированной

банки без трещин и других изъянов

чистая и качественно простерилизованная тара

качественные крышки и исправный ключ

рассол должен кипеть дважды

уксус следует вливать в конце

С этими рекомендациями соления точно удадутся. Также мы рассказывали, как сохранить огурцы в маринаде зелеными.