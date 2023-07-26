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Фантастическое бюджетное блюдо из печени: наестся вся семья

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Печень получается настолько нежной, что тает во рту
Печень получается настолько нежной, что тает во рту. Фото smakuj.com.ua

Прекрасный вариант блюда из печени

Блюда из печени — замечательные, ведь, несмотря на свою бюджетность, очень вкусные и сытные. Если вы уже готовили нежные котлетки, обратите внимание на этот рецепт печени под овощно-творожной шубкой.

Блюдо готовится в несколько этапов. Она получается очень аппетитной. Рецептом поделились на портале "Смакуй". В перечне продуктов указана говяжья печень, свиная подойдет также.

Ингредиенты:

  • Печень говяжья 600 г
  • Яйцо куриное 2 шт
  • Мука 2 ст. л
  • Морковь 1 шт
  • Лук репчатый 3 шт
  • Твердый творог 100 г
  • Сметана 1-2 ст.л
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слегка подморозьте печень. Снимите с нее пленку и нарежьте одинаковыми кусочками 1 см в ширину.
  2. Муку смешайте с солью и молотой. Хорошо обваляйте в этой смеси каждый кусочек.
  3. В отдельную миску разбейте яйца, посолите и размешайте до однородности. Опустите в смесь кусочки.
  4. Заранее разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки печени на сильном огне буквально по 1 минуте с каждой стороны.
  5. Лук нарежьте тонкими полосками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3-4 минут до мягкости. Выключите огонь, посолите и поперчите овощи, добавьте сметаны и перемешайте.
  6. Жареную печень переложите на противень, застеленный пергаментом. На каждый кусочек выложите несколько ложек овощной смеси.
  7. Сверху уложите тертый сыр. В предварительно разогретой до 180 градусов духовке время приготовления составляет примерно 15-20 минут.

Печень получается такая нежная, что тает во рту. К ней будет идеально подходить картофельное пюре или любой другой гарнир.

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#Рецепт #Овощи #Печень