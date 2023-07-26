Фантастическое бюджетное блюдо из печени: наестся вся семья
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Прекрасный вариант блюда из печени
Блюда из печени — замечательные, ведь, несмотря на свою бюджетность, очень вкусные и сытные. Если вы уже готовили нежные котлетки, обратите внимание на этот рецепт печени под овощно-творожной шубкой.
Блюдо готовится в несколько этапов. Она получается очень аппетитной. Рецептом поделились на портале "Смакуй". В перечне продуктов указана говяжья печень, свиная подойдет также.
Ингредиенты:
- Печень говяжья 600 г
- Яйцо куриное 2 шт
- Мука 2 ст. л
- Морковь 1 шт
- Лук репчатый 3 шт
- Твердый творог 100 г
- Сметана 1-2 ст.л
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Слегка подморозьте печень. Снимите с нее пленку и нарежьте одинаковыми кусочками 1 см в ширину.
- Муку смешайте с солью и молотой. Хорошо обваляйте в этой смеси каждый кусочек.
- В отдельную миску разбейте яйца, посолите и размешайте до однородности. Опустите в смесь кусочки.
- Заранее разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки печени на сильном огне буквально по 1 минуте с каждой стороны.
- Лук нарежьте тонкими полосками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3-4 минут до мягкости. Выключите огонь, посолите и поперчите овощи, добавьте сметаны и перемешайте.
- Жареную печень переложите на противень, застеленный пергаментом. На каждый кусочек выложите несколько ложек овощной смеси.
- Сверху уложите тертый сыр. В предварительно разогретой до 180 градусов духовке время приготовления составляет примерно 15-20 минут.
Печень получается такая нежная, что тает во рту. К ней будет идеально подходить картофельное пюре или любой другой гарнир.