Фантастическое бюджетное блюдо из печени: наестся вся семья

Прекрасный вариант блюда из печени

Блюда из печени — замечательные, ведь, несмотря на свою бюджетность, очень вкусные и сытные. Если вы уже готовили нежные котлетки, обратите внимание на этот рецепт печени под овощно-творожной шубкой.

Блюдо готовится в несколько этапов. Она получается очень аппетитной. Рецептом поделились на портале "Смакуй". В перечне продуктов указана говяжья печень, свиная подойдет также.

Ингредиенты:

Печень говяжья 600 г

Яйцо куриное 2 шт

Мука 2 ст. л

Морковь 1 шт

Лук репчатый 3 шт

Твердый творог 100 г

Сметана 1-2 ст.л

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Слегка подморозьте печень. Снимите с нее пленку и нарежьте одинаковыми кусочками 1 см в ширину. Муку смешайте с солью и молотой. Хорошо обваляйте в этой смеси каждый кусочек. В отдельную миску разбейте яйца, посолите и размешайте до однородности. Опустите в смесь кусочки. Заранее разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки печени на сильном огне буквально по 1 минуте с каждой стороны. Лук нарежьте тонкими полосками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на среднем огне в течение 3-4 минут до мягкости. Выключите огонь, посолите и поперчите овощи, добавьте сметаны и перемешайте. Жареную печень переложите на противень, застеленный пергаментом. На каждый кусочек выложите несколько ложек овощной смеси. Сверху уложите тертый сыр. В предварительно разогретой до 180 градусов духовке время приготовления составляет примерно 15-20 минут.

Печень получается такая нежная, что тает во рту. К ней будет идеально подходить картофельное пюре или любой другой гарнир.