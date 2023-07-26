Винегрету и "Шубе" быть: как сварить свеклу за пять минут

Вы не поверите, но это реально!

Свекла – это очень полезный овощ, в котором много витаминов и питательных веществ. Чаще всего его используют в отварном виде и добавляют в самые разнообразные салаты. Многие отказывают себе в блюдах с этим овощем из-за того, что этот корнеплод очень долго варится. К тому же при варке свеклы по всей квартире распространяется неприятный запах, а кастрюля становится коричневой.

Но есть один хитрый способ, благодаря которому свеклу станет готовить гораздо проще. Вместе с Рixelinform расскажем об этом лайфхаке.

Как быстро отварить свеклу

Для варки лучше взять овощи среднего размера. Свекла должна быть без гнили и повреждений, темно-красного цвета.

Перед варкой овощ тщательно помойте, ботву срежьте, хвостик укоротите. Очистите свеклу от кожуры.

В случае, если корнеплод велик, разрежьте его на четыре части. Если свекла среднего размера, разрежьте ее пополам.

Сложите свеклу в полиэтиленовый пакет и поставьте в микроволновку на пять минут. Через указанное время ваша свекла будет готова. Никакого неприятного запаха и грязной посуды, все быстро и очень просто.

А вы знали, что из свеклы можно приготовить необычное варенье? Если не знали, то попробуйте и получите массу комплиментов от близких!