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Печень будете готовить только так: рецепт божественных котлеток

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Котлеты получаются очень вкусными и сытными
Котлеты получаются очень вкусными и сытными. Фото shuba.life

Прекрасное блюдо для разнообразия рациона

Мы рассказывали, как правильно зачищать печень. Это умение пригодится вам в следующем рецепте.

Предлагаем приготовить нежные и сытные котлетки из куриной печени с жареным луком и морковью. Они получаются очень вкусными – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню.

Ингредиенты:

  • куриная печень — 600 г
  • яйцо – 1 шт.
  • панировочные сухари — 1 ст.л
  • мука — 2-3 ст.л
  • сметана — 1,5 ст.л
  • соль, перец — по вкусу
  • сухой чеснок – 1 ч. л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло

Способ приготовления:

  1. Морковь натираем на большой терке, лук мелко крошим. Обжариваем лук, когда он приобретет золотистый цвет — добавляем морковь. Обжариваем.
  2. Зачищаем печень. Мелко ее нарезаем. Добавляем к печени яйцо, панировочные сухари, сметану, муку и специи. Солим и перемешиваем. Добавляем лук с морковью, когда те остынут, снова перемешиваем.
  3. Выкладываем котлетки на разогретую сковороду ложкой. Обжариваем до готовности по обе стороны.

Котлетки получаются очень вкусными. Попробуйте их приготовить – не пощекодываете. Также мы рассказывали, как готовить вкусную рыбную запеканку.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Печень #Котлеты