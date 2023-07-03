Печень будете готовить только так: рецепт божественных котлеток

Прекрасное блюдо для разнообразия рациона

Мы рассказывали, как правильно зачищать печень. Это умение пригодится вам в следующем рецепте.

Предлагаем приготовить нежные и сытные котлетки из куриной печени с жареным луком и морковью. Они получаются очень вкусными – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню.

Ингредиенты:

куриная печень — 600 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари — 1 ст.л

мука — 2-3 ст.л

сметана — 1,5 ст.л

соль, перец — по вкусу

сухой чеснок – 1 ч. л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло

Способ приготовления:

Морковь натираем на большой терке, лук мелко крошим. Обжариваем лук, когда он приобретет золотистый цвет — добавляем морковь. Обжариваем. Зачищаем печень. Мелко ее нарезаем. Добавляем к печени яйцо, панировочные сухари, сметану, муку и специи. Солим и перемешиваем. Добавляем лук с морковью, когда те остынут, снова перемешиваем. Выкладываем котлетки на разогретую сковороду ложкой. Обжариваем до готовности по обе стороны.

Котлетки получаются очень вкусными. Попробуйте их приготовить – не пощекодываете. Также мы рассказывали, как готовить вкусную рыбную запеканку.