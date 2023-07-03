Печень будете готовить только так: рецепт божественных котлеток
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Прекрасное блюдо для разнообразия рациона
Мы рассказывали, как правильно зачищать печень. Это умение пригодится вам в следующем рецепте.
Предлагаем приготовить нежные и сытные котлетки из куриной печени с жареным луком и морковью. Они получаются очень вкусными – это отличный способ разнообразить свое ежедневное меню.
Ингредиенты:
- куриная печень — 600 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари — 1 ст.л
- мука — 2-3 ст.л
- сметана — 1,5 ст.л
- соль, перец — по вкусу
- сухой чеснок – 1 ч. л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло
Способ приготовления:
- Морковь натираем на большой терке, лук мелко крошим. Обжариваем лук, когда он приобретет золотистый цвет — добавляем морковь. Обжариваем.
- Зачищаем печень. Мелко ее нарезаем. Добавляем к печени яйцо, панировочные сухари, сметану, муку и специи. Солим и перемешиваем. Добавляем лук с морковью, когда те остынут, снова перемешиваем.
- Выкладываем котлетки на разогретую сковороду ложкой. Обжариваем до готовности по обе стороны.
Котлетки получаются очень вкусными. Попробуйте их приготовить – не пощекодываете. Также мы рассказывали, как готовить вкусную рыбную запеканку.