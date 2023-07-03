Печінку будете готувати тільки так: рецепт божественних котлеток
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Чудова страва для урізноманітнення раціону
Ми розповідали, як правильно зачищати печінку. Це вміння пригодиться вам у наступному рецепті.
Пропонуємо приготувати ніжні та ситні котлетки з курячої печінки зі смаженою цибулею та морквою. Вони виходять дуже смачними — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню.
Інгредієнти:
- куряча печінка — 600 г
- яйце — 1 шт.
- панірувальні сухарі — 1 ст.л
- борошно — 2-3 ст.л
- сметана — 1,5 ст.л
- сіль, перець — до смаку
- сухий часник — 1 ч. л.
- цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- олія
Спосіб приготування:
- Моркву натираємо на великій тертці, цибулю дрібно кришимо. Обсмажуємо цибулю, коли та набуде золотистого кольору — додаємо моркву. Обсмажуємо.
- Зачищаємо печінку. Дрібно її нарізаємо. Додаємо до печінки яйце, панірувальні сухарі, сметану, борошно та спеції. Солимо та перемішуємо. Додаємо цибулю з морквою, коли ті охолонуть, знову перемішуємо.
- Викладаємо котлетки на розігріту сковорідку ложкою. Обсмажуємо до готовності з обох боків.
Котлетки виходять дуже смачними. Спробуйте їх приготувати — не пощкодуєте. Також ми розповідали, як готувати смачну рибну запіканку.