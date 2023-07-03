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Печінку будете готувати тільки так: рецепт божественних котлеток

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Котлети виходять дуже смачними та ситними
Котлети виходять дуже смачними та ситними. Фото shuba.life

Чудова страва для урізноманітнення раціону

Ми розповідали, як правильно зачищати печінку. Це вміння пригодиться вам у наступному рецепті.

Пропонуємо приготувати ніжні та ситні котлетки з курячої печінки зі смаженою цибулею та морквою. Вони виходять дуже смачними — це чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню.

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 600 г
  • яйце — 1 шт.
  • панірувальні сухарі — 1 ст.л
  • борошно — 2-3 ст.л
  • сметана — 1,5 ст.л
  • сіль, перець — до смаку
  • сухий часник — 1 ч. л.
  • цибуля — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Моркву натираємо на великій тертці, цибулю дрібно кришимо. Обсмажуємо цибулю, коли та набуде золотистого кольору — додаємо моркву. Обсмажуємо.
  2. Зачищаємо печінку. Дрібно її нарізаємо. Додаємо до печінки яйце, панірувальні сухарі, сметану, борошно та спеції. Солимо та перемішуємо. Додаємо цибулю з морквою, коли ті охолонуть, знову перемішуємо.
  3. Викладаємо котлетки на розігріту сковорідку ложкою. Обсмажуємо до готовності з обох боків.

Котлетки виходять дуже смачними. Спробуйте їх приготувати — не пощкодуєте. Також ми розповідали, як готувати смачну рибну запіканку.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Печінка #Котлети