Щоб зняти в один рух: два хитрих способи, щоб плівка сама відстала від печінки

Більше не доведеться тратити багато часу

Ми розповідали, як пом’якшити печінку без молока. Але перед цим її слід зачистити від плівок. Залежно від печінки та навичок кулінара, це не завжди просто.

Та проста хитрість допоможе назавжди забути про проблему та прискорити процес підготовки субпродукту. Детальніше розповіли на Pixelinform.

Плівку знімають, щоб страва з печінки вийшла ніжною та смачною. Існує два способи, як зробити це без зайвої мороки.

Холод

Шматочок печінки відправляють у морозильну камеру. Ненадовго — на 20 хв. За цей час плівка стане жорсткішою, тож зняти її буде набагато легше.

Висока температура

Підігрів теж допоможе. Для застосування цього способу в миску набирають теплу воду і кладуть туди печінку на 2-3 хв. Після цього плівка стане м’якшою, зчепиться, тож її також буде легко видалити.

Корисні поради

Легкої кислинки страві з печінки надасть замочування — якщо залити продукт кислим молоком, кефіром чи сироваткою. Смак не буде кислим, але стане багатшим. Якщо вимочити в ряжанці, це подарує печінці тонку нотку топленого молока та вершковий смак.

Печінка, як і інші субпродукти, — ідеальний спосіб урізноманітнити своє меню. Ми розповідали, як приготувати з неї смачні оладки.