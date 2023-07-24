Секрет идеального картофельного пюре: просто добавьте в воду один ингредиент

Копеечное средство — и на столе у вас неповторимый гарнир

Можете ли вы назвать что-то лучше невероятно кремового и сливочного картофельного пюре, которое просто тает во рту? Вряд ли – это блюдо у нас по праву занимает важное место в меню. Пюре мы готовим на гарнир к праздничному столу или на семейный ужин в обычный день, добавляя в блюдо масло, сметану, сливки или молоко.

Возможно ли приготовить белоснежное картофельное пюре? По мнению многих, цвет этого блюда зависит от сорта картофеля или от количества крахмала в нем, но не от способа приготовления. Это действительно так, но есть также одна хитрость, благодаря которой ваш картофель получится идеально белым. Расскажем вместе с Рrostoway об этом трюке.

Как приготовить белоснежное картофельное пюре

Для идеально белого цвета вареного картофеля в блюдо нужно добавить кислый компонент. Некоторые кулинары наливают в кастрюлю немного уксуса, но решили не рисковать и добавить ингредиент с менее резким запахом.

Идеальный продукт для приготовления белого картофеля – сок лимона. Одной чайной ложки сока будет вполне достаточно для того, чтобы гарнир приобрел нужный цвет. Можете быть уверены: сок не испортит вкус блюда. Наоборот — картофель будет нужного цвета и на вкус будет гораздо более аппетитным.

Если вы вчера приготовили много картофеля, не выбрасывайте его. Из него можно приготовить потрясающую вкуснятину.