Бутерброды разлетятся за минуту: намазка по этому рецепту будет в холодильнике постоянно (видео)

Такая закуска будет все время в вашем холодильнике

Кусок багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – лучшее начало дня. Сытный бутерброд утолит голод и даст заряд энергии. Обычно намазки готовятся очень быстро, особенно если выбрать для основы тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде и добавить к остальным компонентам.

Вкусную идею приготовления намазки с тунцом рассказала фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такой чрезвычайно простой перекус будет уместен всегда, ведь его можно приготовить всего за несколько минут и простых продуктов. Попробуем приготовить?

Как приготовить намазку из тунца

Ингредиенты:

отварные яйца – 2 шт.;

консервированный тунец – 1 банка;

плавленый сыр – 2 шт.;

майонез – 1 ст.л.;

ржаные сухарики;

соль, перец — по вкусу;

зеленый лук — для украшения.

Способ приготовления:

Отвариваем яйца, натираем их вместе с сыром в тарелку. С тунца сливаем жидкость и добавляем в яично-сырную массу. Туда же добавляем майонез, соль, перец, перемешиваем все. Каждый сухарик необходимо смазать полученной намазкой. Выкладываем блюдо на тарелку и посыпаем зеленым луком.

Кстати, вместо сухариков можно использовать гренки из белого хлеба. Приятного аппетита!