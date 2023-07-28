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Бутерброды разлетятся за минуту: намазка по этому рецепту будет в холодильнике постоянно (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрый и сытный перекус
Быстрый и сытный перекус. Фото radiotrek.rv.ua

Такая закуска будет все время в вашем холодильнике

Кусок багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – лучшее начало дня. Сытный бутерброд утолит голод и даст заряд энергии. Обычно намазки готовятся очень быстро, особенно если выбрать для основы тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде и добавить к остальным компонентам.

Вкусную идею приготовления намазки с тунцом рассказала фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такой чрезвычайно простой перекус будет уместен всегда, ведь его можно приготовить всего за несколько минут и простых продуктов. Попробуем приготовить?

Как приготовить намазку из тунца

Ингредиенты:

  • отварные яйца – 2 шт.;
  • консервированный тунец – 1 банка;
  • плавленый сыр – 2 шт.;
  • майонез – 1 ст.л.;
  • ржаные сухарики;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зеленый лук — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца, натираем их вместе с сыром в тарелку.
  2. С тунца сливаем жидкость и добавляем в яично-сырную массу.
  3. Туда же добавляем майонез, соль, перец, перемешиваем все.
  4. Каждый сухарик необходимо смазать полученной намазкой.
  5. Выкладываем блюдо на тарелку и посыпаем зеленым луком.

Кстати, вместо сухариков можно использовать гренки из белого хлеба. Приятного аппетита!

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