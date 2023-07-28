Бутерброды разлетятся за минуту: намазка по этому рецепту будет в холодильнике постоянно (видео)
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Такая закуска будет все время в вашем холодильнике
Кусок багета или обжаренный тост со вкусной намазкой – лучшее начало дня. Сытный бутерброд утолит голод и даст заряд энергии. Обычно намазки готовятся очень быстро, особенно если выбрать для основы тунец. Его можно приобрести сразу в готовом виде и добавить к остальным компонентам.
Вкусную идею приготовления намазки с тунцом рассказала фудблогерка diali_cooking в Instagram. Такой чрезвычайно простой перекус будет уместен всегда, ведь его можно приготовить всего за несколько минут и простых продуктов. Попробуем приготовить?
Как приготовить намазку из тунца
Ингредиенты:
- отварные яйца – 2 шт.;
- консервированный тунец – 1 банка;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- майонез – 1 ст.л.;
- ржаные сухарики;
- соль, перец — по вкусу;
- зеленый лук — для украшения.
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца, натираем их вместе с сыром в тарелку.
- С тунца сливаем жидкость и добавляем в яично-сырную массу.
- Туда же добавляем майонез, соль, перец, перемешиваем все.
- Каждый сухарик необходимо смазать полученной намазкой.
- Выкладываем блюдо на тарелку и посыпаем зеленым луком.
Кстати, вместо сухариков можно использовать гренки из белого хлеба. Приятного аппетита!