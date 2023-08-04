Лучший шашлык по папиному рецепту: не остановитесь, пока все не съедите

Вкусно настолько, что шампуры можно проглотить

Лето – прекрасное время года: куда бы вы ни пошли, повсюду можно услышать ароматный запах шашлыка. Наверное, ни один сезон не обходится без этого блюда.

А помните, какой вкусный шашлык готовил отец в детстве? Именно такой из "Це Смак" мы сегодня и приготовим. Благодаря лимонной кислоте свинина получится максимально нежной, мягкой и очень сочной.

Как приготовить шашлык с лимонной кислотой

Ингредиенты на 10 порций:

свинина – 2 кг;

лук – 1 кг;

лавровый лист – 3 шт.;

черный перец горошком – 10 шт.;

черный перец молотый, соль – по своему вкусу;

лимонная кислота – 2 ч. л.;

вода – 1,5 л.

Способ приготовления:

Мясо промойте, обсушите и порежьте большими кусками. Порезанный кольцами лук вместе с лавровым листом, двумя видами перца и солью добавьте к мясу. Если замариновать мясо нужно побыстрее, поставьте его в теплое место на 12 часов. Замаринованный шашлык нанизывайте на шампуры и положите на мангал над тлеющим углем. Пока готовится мясо, приготовьте лимонную воду: смешайте кислоту с водой, вылейте жидкость в пластиковую бутылку. С помощью иглы или острого ножа сделайте в крышке дырочки. Каждые 20-30 минут поливайте шашлык лимонной водой и прокручивайте шампуры, чтобы мясо жарилось равномерно и пропиталось.

Приготовьте к шашлыку соус сацебели по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!