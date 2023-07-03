Укр

Идеально к шашлыку и рыбе: рецепт пряного соуса сацебели по-менгерельски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соус сацебели - феерия вкуса и витамин
Соус сацебели - феерия вкуса и витамин. Фото smachnonews.24tv.ua

Такой соус не сравнится с покупным

Соус сацабели – это одно из самых известных и распространенных блюд в Грузии. За последние годы заправка завоевала большую популярность практически во всем мире.

Сегодня мы хотим вам предложить рецепт такого соуса на зиму по рецепту Ukr.media. Он содержит множество специй и свежих трав. Поэтому зимой вы можете наслаждаться феерией вкуса и витаминов. Приготовление такой заправки не вызовет у вас никаких проблем, результат точно понравится всем.

Как приготовить сацебели по-менгерельски

Ингредиенты:

  • красный болгарский перец – 3 кг;
  • помидоры – 2 кг;
  • острый красный перец – 500 г;
  • чеснок – 2-3 головки;
  • сахар — 100 г;
  • соль – по своему вкусу;
  • винный уксус — 300 мл;
  • растительное масло – 300 мл.

Способ приготовления:

  1. Красный болгарский перец отправьте в духовку запекаться при 200-220 градусах на 40 минут. Затем снимите шкурку, удалите стебель и семена.
  2. Красный острый перец запекайте при 200 градусах 10 минут. Если вы не любите острые блюда, семена удалите заранее.
  3. Перебейте перцы погружным блендером, прокрутите помидоры и чеснок через мясорубку.
  4. Соедините перцы вместе с помидорами и чесноком, поставьте на плиту. После закипания убавьте огонь, влейте уксус и масло.
  5. Постепенно добавляйте сахар, посолите и варите 40-60 минут на небольшом огне.
  6. Разлейте готовый соус по банкам или бутылкам.

Такой соус идеально подходит к любому мясу, а особенно к шашлыкам по-грузински. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Грузия #Соус #Заправка #Готовим дома