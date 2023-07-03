Идеально к шашлыку и рыбе: рецепт пряного соуса сацебели по-менгерельски
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Такой соус не сравнится с покупным
Соус сацабели – это одно из самых известных и распространенных блюд в Грузии. За последние годы заправка завоевала большую популярность практически во всем мире.
Сегодня мы хотим вам предложить рецепт такого соуса на зиму по рецепту Ukr.media. Он содержит множество специй и свежих трав. Поэтому зимой вы можете наслаждаться феерией вкуса и витаминов. Приготовление такой заправки не вызовет у вас никаких проблем, результат точно понравится всем.
Как приготовить сацебели по-менгерельски
Ингредиенты:
- красный болгарский перец – 3 кг;
- помидоры – 2 кг;
- острый красный перец – 500 г;
- чеснок – 2-3 головки;
- сахар — 100 г;
- соль – по своему вкусу;
- винный уксус — 300 мл;
- растительное масло – 300 мл.
Способ приготовления:
- Красный болгарский перец отправьте в духовку запекаться при 200-220 градусах на 40 минут. Затем снимите шкурку, удалите стебель и семена.
- Красный острый перец запекайте при 200 градусах 10 минут. Если вы не любите острые блюда, семена удалите заранее.
- Перебейте перцы погружным блендером, прокрутите помидоры и чеснок через мясорубку.
- Соедините перцы вместе с помидорами и чесноком, поставьте на плиту. После закипания убавьте огонь, влейте уксус и масло.
- Постепенно добавляйте сахар, посолите и варите 40-60 минут на небольшом огне.
- Разлейте готовый соус по банкам или бутылкам.
Такой соус идеально подходит к любому мясу, а особенно к шашлыкам по-грузински. Приятного аппетита!