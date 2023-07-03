Идеально к шашлыку и рыбе: рецепт пряного соуса сацебели по-менгерельски

Такой соус не сравнится с покупным

Соус сацабели – это одно из самых известных и распространенных блюд в Грузии. За последние годы заправка завоевала большую популярность практически во всем мире.

Сегодня мы хотим вам предложить рецепт такого соуса на зиму по рецепту Ukr.media. Он содержит множество специй и свежих трав. Поэтому зимой вы можете наслаждаться феерией вкуса и витаминов. Приготовление такой заправки не вызовет у вас никаких проблем, результат точно понравится всем.

Как приготовить сацебели по-менгерельски

Ингредиенты:

красный болгарский перец – 3 кг;

помидоры – 2 кг;

острый красный перец – 500 г;

чеснок – 2-3 головки;

сахар — 100 г;

соль – по своему вкусу;

винный уксус — 300 мл;

растительное масло – 300 мл.

Способ приготовления:

Красный болгарский перец отправьте в духовку запекаться при 200-220 градусах на 40 минут. Затем снимите шкурку, удалите стебель и семена. Красный острый перец запекайте при 200 градусах 10 минут. Если вы не любите острые блюда, семена удалите заранее. Перебейте перцы погружным блендером, прокрутите помидоры и чеснок через мясорубку. Соедините перцы вместе с помидорами и чесноком, поставьте на плиту. После закипания убавьте огонь, влейте уксус и масло. Постепенно добавляйте сахар, посолите и варите 40-60 минут на небольшом огне. Разлейте готовый соус по банкам или бутылкам.

Такой соус идеально подходит к любому мясу, а особенно к шашлыкам по-грузински. Приятного аппетита!