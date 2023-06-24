Только лаваш, сыр и кефир: рецепт грузинского пирога, от которого за уши не оттянешь

Раз-два, и готово

Тот, кто однажды уже попробовал настоящий грузинский хачапури, уже ни перед чем его не перепутает. Если думаете, что приготовить его тяжело – ошибаетесь.

Сегодня мы приготовим ленивый вариант этого блюда. С рецептом от "1 хвилина" вам не придется бегать по кухне, но в результате вы получите идеальное блюдо.

Как приготовить грузинский пирог

Ингредиенты:

300 г тонкого лаваша;

200 мл жирного кефира;

200 г брынзы (можно заменить фетой);

200 г сулугуни (можно заменить моцареллой);

2 яйца;

1 ч.л. масла;

щепотка соли.

Способ приготовления:

В отдельную миску налейте кефир, вбейте яйца, посолите и взбейте, чтобы масса стала однородной. Сулугуни натрите на терке. Брынзу раскрошите руками на небольшие кусочки. Для пирога вам понадобится один квадрат из лаваша по размеру немного больше формы, и два круга меньшим диаметром. Обрезки от лаваша порвите на кусочки и замочите в кефирно-яичной смеси. Форму смажьте растительным маслом, на дно выложите квадрат. Сверху присыпьте обоими сырами и уложите круглый лаваш. Повторите подобную комбинацию несколько раз, оставив немного сулугуни для верха пирога. Края лаваша смочите кефирной смесью, загните внутрь и прижмите к начинке. Сверху выложите второй круг из лаваша, смажьте кефиром и посыпайте остатками сыра. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте подготовленный грузинский пирог в горячий шкаф и выпекайте 30 минут. Готовое хачапури переложите на блюдо и присыпьте измельченной зеленью.

Теперь приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь. Приятного аппетита.