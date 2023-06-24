Только лаваш, сыр и кефир: рецепт грузинского пирога, от которого за уши не оттянешь
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Раз-два, и готово
Тот, кто однажды уже попробовал настоящий грузинский хачапури, уже ни перед чем его не перепутает. Если думаете, что приготовить его тяжело – ошибаетесь.
Сегодня мы приготовим ленивый вариант этого блюда. С рецептом от "1 хвилина" вам не придется бегать по кухне, но в результате вы получите идеальное блюдо.
Как приготовить грузинский пирог
Ингредиенты:
- 300 г тонкого лаваша;
- 200 мл жирного кефира;
- 200 г брынзы (можно заменить фетой);
- 200 г сулугуни (можно заменить моцареллой);
- 2 яйца;
- 1 ч.л. масла;
- щепотка соли.
Способ приготовления:
- В отдельную миску налейте кефир, вбейте яйца, посолите и взбейте, чтобы масса стала однородной.
- Сулугуни натрите на терке. Брынзу раскрошите руками на небольшие кусочки.
- Для пирога вам понадобится один квадрат из лаваша по размеру немного больше формы, и два круга меньшим диаметром. Обрезки от лаваша порвите на кусочки и замочите в кефирно-яичной смеси.
- Форму смажьте растительным маслом, на дно выложите квадрат. Сверху присыпьте обоими сырами и уложите круглый лаваш. Повторите подобную комбинацию несколько раз, оставив немного сулугуни для верха пирога.
- Края лаваша смочите кефирной смесью, загните внутрь и прижмите к начинке. Сверху выложите второй круг из лаваша, смажьте кефиром и посыпайте остатками сыра.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте подготовленный грузинский пирог в горячий шкаф и выпекайте 30 минут. Готовое хачапури переложите на блюдо и присыпьте измельченной зеленью.
Теперь приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь. Приятного аппетита.