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Положите клубнику в хачапури, чтобы удивить родных: фантастический рецепт (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт сладкого хачапури со свежими ягодами Новость обновлена 09 июня 2023, 10:52
Рецепт сладкого хачапури со свежими ягодами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Очень вкусная сладкая выпечка

Пышный, ароматный хачапури по-аджарски – это невероятное блюдо. Стоит хоть раз попробовать ее — и воспоминания о нежном, пышном тесте и горячем сыре будут преследовать вас постоянно. Но есть способ приготовить сладкую версию этого блюда.

Рецептом хачапури со сладкой клубникой поделилась блогерка под ником yummy.lera. Блюдо получается очень нежным, сладким и необычным. Оно удивит близких и гостей.

Ингредиенты:

  • 90 г теплого молока
  • 3 г сухих дрожжей
  • 1 столовая ложка сахара
  • щепотка соли
  • 150 г муки
  • 1 столовая ложка растительного масла.
  • 200 г творога
  • 50 г крем-сыра
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Готовим опару. Сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Накрываем пищевой плёнкой, оставляем в теплом месте на 15 минут. ⠀
  2. До опары просеиваем муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем. Переводим в глубокую миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. ⠀
  3. Соединяем творог, крем-сыр, сахар и белок 1 яйца. Это начинка. ⠀
  4. Тесто присыпаем мукой, обходим, делим на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг на куске пергамента.
  5. Из теста формируем челноки. В центр каждого челнока кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края выпечки смазываем желтком. Выпекаем около 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Подаем эту горячую вкуснятину со свежей клубникой и сливочным мороженым. Кушается хачапури традиционно – отщипываем кусочек теста и обмакиваем его в творожно-клубничную начинку. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие вареники с клубникой.

Теги:
#Рецепт #Клубника #Десерт #хачапури