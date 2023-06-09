Положите клубнику в хачапури, чтобы удивить родных: фантастический рецепт (видео)

Очень вкусная сладкая выпечка

Пышный, ароматный хачапури по-аджарски – это невероятное блюдо. Стоит хоть раз попробовать ее — и воспоминания о нежном, пышном тесте и горячем сыре будут преследовать вас постоянно. Но есть способ приготовить сладкую версию этого блюда.

Рецептом хачапури со сладкой клубникой поделилась блогерка под ником yummy.lera. Блюдо получается очень нежным, сладким и необычным. Оно удивит близких и гостей.

Ингредиенты:

90 г теплого молока

3 г сухих дрожжей

1 столовая ложка сахара

щепотка соли

150 г муки

1 столовая ложка растительного масла.

200 г творога

50 г крем-сыра

50 г сахара

1 яйцо

Способ приготовления:

Готовим опару. Сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Накрываем пищевой плёнкой, оставляем в теплом месте на 15 минут. ⠀ До опары просеиваем муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем. Переводим в глубокую миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. ⠀ Соединяем творог, крем-сыр, сахар и белок 1 яйца. Это начинка. ⠀ Тесто присыпаем мукой, обходим, делим на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг на куске пергамента. Из теста формируем челноки. В центр каждого челнока кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края выпечки смазываем желтком. Выпекаем около 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Подаем эту горячую вкуснятину со свежей клубникой и сливочным мороженым. Кушается хачапури традиционно – отщипываем кусочек теста и обмакиваем его в творожно-клубничную начинку. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие вареники с клубникой.