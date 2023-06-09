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Покладіть полуницю в хачапурі, щоб здивувати рідних: фантастичний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Рецепт солодкого хачапурі зі свіжими ягодами Новина оновлена 09 червня 2023, 10:52
Рецепт солодкого хачапурі зі свіжими ягодами. Фото Колаж "Телеграфу"

Дуже смачна солодка випічка

Пишний, ароматний хачапурі по-аджарськи — це неймовірна страва. Варто хоч раз її скуштувати — і спогади про ніжне, пухке тісто та гарячий сир будуть переслідувати вас постійно. Але є спосіб приготувати солодку версію цієї страви.

Рецептом хачапурі з солодкою полуницею поділилась блогерка під ніком yummy.lera. Страва виходить дуже ніжною, солодкою та незвичною. Вона точно здивує близьких та гостей.

Інгредієнти:

  1. 90 г теплого молока
  2. 3 г сухих дріжджів
  3. 1 столова ложка цукру
  4. дрібка солі
  5. 150 г борошна
  6. 1 столова ложка олії.
  7. 200 г кисломолочного сиру
  8. 50 г крем-сиру
  9. 50 г цукру
  10. 1 яйце

Спосіб приготування:

  1. Готуємо опару. Поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Накриваємо харчовою плівкою, залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. ⠀
  2. До опари просіюємо борошно. Замішуємо м’яке, еластичне тісто. Додаємо олію і знову добре вимішуємо. Перекладаємо в глибоку миску, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на півтори години. ⠀
  3. З’єднуємо кисломолочний сир, крем-сир, цукор та білок 1 яйця. Це начинка. ⠀
  4. Тісто присипаємо борошном, обминаємо, ділимо на 2 частини. Кожну із них розкочуємо в коло на шматку пергаменту.
  5. З тіста формуємо човники. В центр кожного човника кладемо сирну начинку, а зверху свіжу полуницю. Краї випічки змащуємо жовтком. Випікаємо близько 20 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.

Подаємо цю гарячу смакоту зі свіжою полуницею та вершковим морозивом. Їсться хачапурі традиційно — відщипуємо шматочок тіста і вмочаємо його в сирно-полуничну начинку. Також ми розповідали, як готувати дуже смачні вареники з полуницею.

Теги:
#Рецепт #Полуниця #Десерт #хачапурі