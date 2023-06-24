Тільки лаваш, сир та кефір: рецепт грузинського пирога, від якого за вуха не відтягнеш
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Раз-два, і готово
Той, хто вже спробував справжній грузинський хачапурі, вже ні перед чим його не переплутає. Якщо думаєте, що приготувати його важко – помиляєтесь.
Сьогодні ми приготуємо лінивий варіант цієї страви. З рецептом від "1 хвилина" вам не доведеться бігати кухнею, але в результаті ви отримаєте ідеальну страву.
Як приготувати грузинський пиріг
Інгредієнти:
- 300 г тонкого лаваша;
- 200 мл жирного кефіру;
- 200 г бринзи (можна замінити фетою);
- 200 г сулугуні (можна замінити моцарелою);
- 2 яйця;
- 1 ч. л. олії;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- В окрему миску налийте кефір, вбийте яйця, посоліть і збийте, щоб маса стала однорідною.
- Сулугуні натріть на тертці. Бринзу розкришіть руками на невеликі шматочки.
- Для пирога вам знадобиться один квадрат з лаваша за розміром трохи більше форми, і два кола меншим діаметром. Обрізки від лаваша порвіть на шматочки та замочіть у кефірно-яєчній суміші.
- Форму змастіть олією, на дно викладіть квадрат. Зверху присипте обома сирами та покладіть круглий лаваш. Повторіть цю комбінацію кілька разів, залишивши трохи сулугуні для верху пирога.
- Краї лаваша змочіть сумішшю кефіру, загніть всередину і притисніть до начинки. Зверху викладіть друге коло з лаваша, змастіть кефіром та посипайте залишками сиру.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте підготовлений грузинський пиріг у гарячу шафу та випікайте 30 хвилин. Готове хачапурі перекладіть на блюдо і присипте подрібненою зеленню.
Тепер приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь. Смачного.