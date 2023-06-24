Тільки лаваш, сир та кефір: рецепт грузинського пирога, від якого за вуха не відтягнеш

Раз-два, і готово

Той, хто вже спробував справжній грузинський хачапурі, вже ні перед чим його не переплутає. Якщо думаєте, що приготувати його важко – помиляєтесь.

Сьогодні ми приготуємо лінивий варіант цієї страви. З рецептом від "1 хвилина" вам не доведеться бігати кухнею, але в результаті ви отримаєте ідеальну страву.

Як приготувати грузинський пиріг

Інгредієнти:

300 г тонкого лаваша;

200 мл жирного кефіру;

200 г бринзи (можна замінити фетою);

200 г сулугуні (можна замінити моцарелою);

2 яйця;

1 ч. л. олії;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

В окрему миску налийте кефір, вбийте яйця, посоліть і збийте, щоб маса стала однорідною. Сулугуні натріть на тертці. Бринзу розкришіть руками на невеликі шматочки. Для пирога вам знадобиться один квадрат з лаваша за розміром трохи більше форми, і два кола меншим діаметром. Обрізки від лаваша порвіть на шматочки та замочіть у кефірно-яєчній суміші. Форму змастіть олією, на дно викладіть квадрат. Зверху присипте обома сирами та покладіть круглий лаваш. Повторіть цю комбінацію кілька разів, залишивши трохи сулугуні для верху пирога. Краї лаваша змочіть сумішшю кефіру, загніть всередину і притисніть до начинки. Зверху викладіть друге коло з лаваша, змастіть кефіром та посипайте залишками сиру. Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте підготовлений грузинський пиріг у гарячу шафу та випікайте 30 хвилин. Готове хачапурі перекладіть на блюдо і присипте подрібненою зеленню.

Тепер приготуйте улюблений напій та насолоджуйтесь. Смачного.