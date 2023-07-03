Ідеально до шашлику та риби: рецепт пряного соусу сацебелі по-менгерельськи

Такий соус не зрівняється з покупним

Соус сацабелі – це одна з найвідоміших та найпоширеніших страв у Грузії. За останні роки заправка здобула велику популярність практично у всьому світі.

Сьогодні ми хочемо вам запропонувати рецепт такого соусу на зиму за рецептом Ukr.media. Він містить безліч спецій та свіжих трав. Тому взимку ви можете насолоджуватися феєрією смаку та вітамінів. Приготування такої заправки не викличе у вас жодних проблем, результат сподобається всім.

Як приготувати сацебелі по-менгерельськи

Інгредієнти:

червоний болгарський перець – 3 кг;

помідори – 2 кг;

гострий червоний перець – 500 г;

часник – 2-3 головки;

цукор — 100 г;

сіль – на свій смак;

винний оцет — 300 мл;

олія – 300 мл.

Спосіб приготування:

Червоний болгарський перець надішліть у духовку запікатися при 200-220 градусах на 40 хвилин. Потім зніміть шкірку, видаліть стебло та насіння. Червоний гострий перець запікайте за 200 градусів 10 хвилин. Якщо ви не любите гострих страв, насіння видаліть заздалегідь. Перебийте перці занурювальним блендером, прокрутіть помідори та часник через м’ясорубку. З’єднайте перці разом із помідорами та часником, поставте на плиту. Після закипання зменште вогонь, влийте оцет та олію. Поступово додайте цукор, посоліть та варіть 40-60 хвилин на невеликому вогні. Розлийте готовий соус банками або пляшками.

Такий соус ідеально підходить до будь-якого м’яса, а особливо до шашликів по-грузинськи. Смачного!